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SON DAKİKA: Galatasaray'ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...
SON DAKİKA: Galatasaray'ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'i de salladı. 17 gole etki eden Osimhen için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçerken, bu takımlardan biri olan Manchester United transferde farklı bir stratreji izleme kararı aldı. Manchester temsilcisi, İtalyan kulübüne Galatasaray'ı endişelendirecek bir teklifte bulunacak. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:33