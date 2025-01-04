Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Galatasaray'ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

SON DAKİKA: Galatasaray'ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'i de salladı. 17 gole etki eden Osimhen için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçerken, bu takımlardan biri olan Manchester United transferde farklı bir stratreji izleme kararı aldı. Manchester temsilcisi, İtalyan kulübüne Galatasaray'ı endişelendirecek bir teklifte bulunacak. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:33
SON DAKİKA: Galatasaray’ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın yeni sevgilisi oldu.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

Attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılı takımın liderliğinde büyük rol oynayan Osimhen için transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

Birçok Avrupa kulübü, sezonu kiralık olarak Cimbom'da geçiren Nijeryalı yıldız için şimdiden harekete geçti.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

Oyuncuyla yakından ilgilendiği bilinen İngiliz devi Manchester United'tan Victor Osimhen'in transferi için flaş bir öneri geldi.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı endişelendirecek Osimhen planı! Flaş teklifi duyurdular...

MANU KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALDI

Kırmızı Şeytanlar, Osimhen'in kadroya dahil edilmesi için Napoli'nin kapısını takas teklifiyle çaldı.

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