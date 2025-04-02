Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: "Günah yuvası Riva‘da..."

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: "Günah yuvası Riva‘da..."

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında tam 3 gol çıktı. İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 02.04.2025 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 22:25
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: Günah yuvası Riva‘da...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: Günah yuvası Riva‘da...

Saat 20.45'te başlayan derbi mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetti. Onun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Narinç yaptı. Dördüncü hakem görevini ise Burak Pakkan yönetti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: Günah yuvası Riva‘da...

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak da Alman Pascal Müller görev aldı. Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yaptı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: Günah yuvası Riva‘da...

Ev sahibi Fenerbahçe, sahaya, "İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri" 11'iyle çıktı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: Günah yuvası Riva‘da...

Konuk ekip Galatasaray ise, "Günay Güvenç, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış, Osimhen" kadrosuyla sahada yer aldı.