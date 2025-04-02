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Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: "Günah yuvası Riva‘da..."
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında olay paylaşım: "Günah yuvası Riva‘da..."
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında tam 3 gol çıktı. İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 02.04.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 22:25