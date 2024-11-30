SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına'dan büyük tepki...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sezon 4. yenilgisini yaşarken maçtaki hakem kararları çok tartışıldı. Trabzonspor, maçtan sonra açıklama yaparak, TFF ve MHK'ye tepkisini dile getirdi. İşte maçta tüm yaşananlar ve yapılan açıklama…
Giriş Tarihi: 30.11.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 21:44