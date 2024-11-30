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SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına'dan büyük tepki...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sezon 4. yenilgisini yaşarken maçtaki hakem kararları çok tartışıldı. Trabzonspor, maçtan sonra açıklama yaparak, TFF ve MHK'ye tepkisini dile getirdi. İşte maçta tüm yaşananlar ve yapılan açıklama…

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Giriş Tarihi: 30.11.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 21:44
SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına’dan büyük tepki...
SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına’dan büyük tepki...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor, Gain Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına’dan büyük tepki...

Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği mücadeleyi Karadeniz ekibi, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenildi ve 15 puanda kaldı. Alanyaspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 14 yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına’dan büyük tepki...

Bordo mavililer 8. Dakikada Denis Draguş ile öne geçti. Ev sahibi takım 44. Dakikada Makouta'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

SON DAKİKA HABERİ: Alanyaspor - Trabzonspor maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Fırtına’dan büyük tepki...

Hadergjonaj penaltıdan skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, Augusto'nun golüyle galibiyete uzandı.

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