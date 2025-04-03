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Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal'ın 10 kişi kaldığı pozisyon
Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal'ın 10 kişi kaldığı pozisyon
Son dakika haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım maçın 30. dakikasında Muçi ile 1-0 öne geçti. Kartal, 38. dakikada Romulo'nun golüne engel olamadı. Beşiktaş'ta Göztepe'nin golü öncesi Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 21:46