Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal'ın 10 kişi kaldığı pozisyon

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal'ın 10 kişi kaldığı pozisyon

Son dakika haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım maçın 30. dakikasında Muçi ile 1-0 öne geçti. Kartal, 38. dakikada Romulo'nun golüne engel olamadı. Beşiktaş'ta Göztepe'nin golü öncesi Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 03.04.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 21:46
Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal’ın 10 kişi kaldığı pozisyon

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal’ın 10 kişi kaldığı pozisyon

MASUAKU 100. MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal’ın 10 kişi kaldığı pozisyon

Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, 31 yaşındaki sol beke kulübün simgesi "Kartal heykeli" ve çiçek hediye etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal’ın 10 kişi kaldığı pozisyon

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 maçta 3 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında tartışılan karar! İşte Kartal’ın 10 kişi kaldığı pozisyon

IMMOBILE YİNE YOK
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.