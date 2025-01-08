Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı'dan yakın temas...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı'dan yakın temas...

SON DAKİKA HABERİ: Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından rotayı yabancı hocalara çevirdi. Listede 3 isim yer alırken, Başkan Serdal Adalı'nın takımın başına getirmek istediği 1 numaralı isim de ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:04
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı’dan yakın temas...

Ziraat Türkiye Kupası'nda D grubunda yer alan Beşiktaş, grup aşaması ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenerek moral buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı’dan yakın temas...

Siyah-beyazlılarda artık gözler teknik direktör meselesine çevrilirken, yeni hocanın kim olacağı ise merak konusu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı’dan yakın temas...

Kartal'da Sergen Yalçın sonrasında rota yabancı isimlere çevrildi. Hedef, uzun soluklu bir planlama ile yeni bir takımın temellerinin atılması olarak belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı’dan yakın temas...

ALMAN EKOLÜ İSTEĞİ

Bu doğrultuda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın yeni hocasının Alman ekolünden gelmesini istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı’dan yakın temas...

KARTAL'DA 1 NUMARALI HEDEF

Başkan Serdal Adalı, bu ekol için son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt ismini öne çıkarıyor.

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