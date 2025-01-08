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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı'dan yakın temas...
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı hoca hedefi ortaya çıktı! Serdal Adalı'dan yakın temas...
SON DAKİKA HABERİ: Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından rotayı yabancı hocalara çevirdi. Listede 3 isim yer alırken, Başkan Serdal Adalı'nın takımın başına getirmek istediği 1 numaralı isim de ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:04