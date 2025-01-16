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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...
Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gündemin ana hedefi teknik direktör konusu. Siyah-beyazlılarda Roger Schmidt ve Niko Kovac isimleri listenin en tepesinde yer alıyor. Bu isimlerden sonuç alınamazsa Başkan Serdal Adalı ve ekibinin belirlediği diğer alternatifle temaslar başlayacak. İşte listeye giren Portekizli hoca ve flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:07