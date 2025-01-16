Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gündemin ana hedefi teknik direktör konusu. Siyah-beyazlılarda Roger Schmidt ve Niko Kovac isimleri listenin en tepesinde yer alıyor. Bu isimlerden sonuç alınamazsa Başkan Serdal Adalı ve ekibinin belirlediği diğer alternatifle temaslar başlayacak. İşte listeye giren Portekizli hoca ve flaş haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:07
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

Siyah-beyazlılara her gün yeni bir isim önerilirken listenin tepesindeki isimler ise Roger Schmidt ve Niko Kovac.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

Kartal'da Schmidt ve Kovac gündemin ilk sıralarında yerini alırken iki hocayla ilgili de istenilen sonuç henüz çıkmadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

SCHMIDT OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Roger Schmidt için ısrarcı olduğu ancak Alman çalıştırıcının siyah-beyazlılara olumlu dönüş yapmadığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yeni hoca alternatifi ortaya çıktı! Schmidt ve Kovac olmazsa...

KOVAC KONUSU TIKANDI

Kovac ise Beşiktaş teknik direktörlüğüne gönüllü olsa da ailesiyle ilgili konular aşılamadığı için iş tıkanmış durumda.

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