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Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! "Koray Günter'in eli..."
Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! "Koray Günter'in eli..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın maçında lider Galatasaray evinde Göztepe'yi Osimhen (pen) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında zorlu bir engeli daha geçti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk karşılaşmada tartışma yaratan pozisyonları yorumladı. Koray Günter'in ve Torreira'nın eline çarpan pozisyonlar penaltı mıydı? İşte Çulcu ve Ahmet Çakar'ın penaltı yorumları...
Giriş Tarihi: 05.01.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 08:56