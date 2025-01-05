Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! "Koray Günter'in eli..."

Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! "Koray Günter'in eli..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın maçında lider Galatasaray evinde Göztepe'yi Osimhen (pen) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında zorlu bir engeli daha geçti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk karşılaşmada tartışma yaratan pozisyonları yorumladı. Koray Günter'in ve Torreira'nın eline çarpan pozisyonlar penaltı mıydı? İşte Çulcu ve Ahmet Çakar'ın penaltı yorumları...

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Giriş Tarihi: 05.01.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 08:56
Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! Koray Günter’in eli...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında zorlu rakibi Göztepe'yi Osimhen (pen) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! Koray Günter’in eli...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk karşılaşmada tartışma yaratan pozisyonları yorumladı. Koray Günter'in ve Torreira'nın eline çarpan pozisyonlar penaltı mıydı? İşte Çulcu ve Ahmet Çakar'ın penaltı yorumları...

Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! Koray Günter’in eli...

ÖMER ÜRÜNDÜL: ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET

Rams Park'ta dün gece atmosferi yüksek, her yönüyle ilginç bir 90 dakika izledik. Göztepe, birinci sınıf oyunculara sahip değil ama çok koşan, çok atletik bir takım. Galatasaray bana göre uzun zamandır kendi sahasında ilk defa pozisyon açısından en kısır maçını yaşadı. Ama bunun nedenleri Galatasaray'ın kötü oynaması değil, rakibin temaslı ve tempolu oyunuydu. Aslında zor maçta alınan 3 puan bana göre altın değerinde. Çünkü son saniyedeki Batshuayi'nin pozisyonunu saymazsak Galatasaray'ın 2 gol dışında pozisyonu yok.

Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! Koray Günter’in eli...

"LİGİMİZİN TEMPOSU ÇOK DÜŞÜK"

Her zaman yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin temposu düşük. Çok sayıda takımın da kadroları çok yetersiz. Dün sahada diri, koşan, baskı yapan bir Göztepe olunca Galatasaray'ın ileri ucu tamamen düşük performans gösterdi. Barış, kuvvetli oyuncular karşısında fiziki ağırlığını sahneye koyamadı. En önemli oyunculardan biri olan Yunus, attığı güzel golün dışında sahada yoktu. Dolayısıyla Osimhen de attığı penaltı golünün dışında yokları oynadı. Galatasaray'ın bana göre en önemli artısı, yediği gol dışında kale önü tehlikesi çok yaşamamasıydı.

Son dakika haberi: Çulcu, Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonu yorumladı! Koray Günter’in eli...

Sonuçta Galatasaray 3 puanı aldı. Ancak Göztepe teknik direktörünün de çok önemli taktik planının hakkını verelim. Galatasaray'ın avatajı, bilhassa kendi sahasında ön alan baskısı. Ama Göztepe kalecisi de dahil olmak üzere her geride kazandığı topları uzun kullanarak bu alışılmış pozisyon üretme şansını yok etti.

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