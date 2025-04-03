Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi konuşuyor! ''2011'deki hareketini simüle etti''
Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi konuşuyor! ''2011'deki hareketini simüle etti''
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünya basınında gündem oldu. İşte Jose Mourinho-Okan Buruk olayı için atılan o başlıklar...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:44