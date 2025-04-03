Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi konuşuyor! ''2011'deki hareketini simüle etti''

Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi konuşuyor! ''2011'deki hareketini simüle etti''

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünya basınında gündem oldu. İşte Jose Mourinho-Okan Buruk olayı için atılan o başlıklar...

Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:44
Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareketi konuşuyor! ’’2011’deki hareketini simüle etti’’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareketi konuşuyor! ’’2011’deki hareketini simüle etti’’

Maç içinde ve sonrası birçok tartışma ve kavganın yaşandığı kritik randevuda Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi maçın önüne geçti.

Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareketi konuşuyor! ’’2011’deki hareketini simüle etti’’

Portekizli teknik adamın, maç sonunda meslektaşına yaptığı bu hareket dünya basınında da yankı buldu. İşte o başlıklar...

Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareketi konuşuyor! ’’2011’deki hareketini simüle etti’’

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Son dakika haberi: Dünya basını Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareketi konuşuyor! ’’2011’deki hareketini simüle etti’’

''2011'DEKİ HAREKETİNİ SİMÜLE ETTİ''

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."