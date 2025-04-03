Video Spor Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video

03.04.2025 | 10:19

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünya basınında gündem oldu.

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