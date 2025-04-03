Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünya basınında gündem oldu.