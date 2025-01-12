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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı girmek istiyor. Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı bitirme aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i de listesine eklemişti. Kanarya, Eyüpspor'un bonservis beklentisine karşılık olarak transferde yeni bir plan oluşturdu. Fenerbahçe, transferi bu stratejiyle bitirmek istiyor. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:28