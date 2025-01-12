Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı girmek istiyor. Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı bitirme aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i de listesine eklemişti. Kanarya, Eyüpspor'un bonservis beklentisine karşılık olarak transferde yeni bir plan oluşturdu. Fenerbahçe, transferi bu stratejiyle bitirmek istiyor. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:28
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Fenerbahçe, yarın resmen açılacak olan devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Sarı-lacivertliler, kadroya yapılacak eklemelerle şampiyonluk yolunda elini daha da güçlendirmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Kanarya, bunun için Suudi Arabistan devi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın transferini bitirme aşamasına geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

Fenerbahçe'de Talisca transferinin yanı sıra yerli oyuncular için de bir liste oluşturuldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı! Transfer işte böyle bitecek...

BERKE ÖZER VE AHMED KUTUCU LİSTEDE

Bu doğrultuda sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor'da bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyan kaleci Berke Özer ile kanat forvet Ahmed Kutucu'yu transfer listesine eklemişti.

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