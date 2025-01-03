Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Talisca'nın ismi gündemdeki yerini koruyor. Transfer edilecek oyuncuların dışında takımda ayrılıklar da yaşanacak. Bu isimlerden biri de Talisca transferi görüşmelerinde Al-Nassr'ın istediği Youssef En-Nesyri. Sarı-lacivertliler, Suudi devinden rekor bir bedel talep etti. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırılacak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:10