Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Talisca'nın ismi gündemdeki yerini koruyor. Transfer edilecek oyuncuların dışında takımda ayrılıklar da yaşanacak. Bu isimlerden biri de Talisca transferi görüşmelerinde Al-Nassr'ın istediği Youssef En-Nesyri. Sarı-lacivertliler, Suudi devinden rekor bir bedel talep etti. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırılacak. İşte detaylar…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:10
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için transferde sıcak saatler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecek isimler de merak ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

Gelecek isimlerin başında Al Nassr forması giyen Talisca geliyor. Kanarya, transferi resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

Talisca için Suudi Arabistan ekibiyle görüşen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin transferinin de masada olduğu öğrenilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bedelle gidiyor! En-Nesyri, Türk futbol tarihine geçecek...

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Faslı golcüyü ilk etapta satmaya sıcak bakmayan sarı-lacivertli yönetim fikrini değiştirdi.

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