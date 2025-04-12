Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Lucas Torreira'nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

Son dakika haberi: Lucas Torreira'nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u Yunus Akgün ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 74 yaparken, şampiyonluk yolunda kritik bir maçı kazanmış oldu. SABAH Spor'un usta yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Ozan Ergün'ün performansını değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, Torreira'nın penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte haberin detayları…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 07:10
Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Samsunspor'a konuk oldu. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

SABAH Spor'un usta kalemleri, SamsunsporGalatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

LEVENT TÜZEMEN: Planları bozdu

Hafta içinde psikolojik baskı altında kalan G.Saraylı futbolcular, Samsun'da sakin, akıllı ve dikkatli oynayarak galibiyete ulaştı. Samsunlu futbolcular, 11 kişi kalelerine kapanıp G.Saray'ın hücuma çıkarken yapacağı pas hataları ile kontratak golü aradılar. Davinson, Abdülkerim savunmayı sakinlikle ve başarı ile yönetirken Samsun'a hızlı hücum yapabilecek fırsatları vermediler. Tesadüfe bakın G.Saray ilk iki isabetli şutunda iki gol buldu.

Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

İlkinde atağı Osimhen başlattı, Samsun defansına sinsice yaklaşan Yunus golü attı. İkinci yarının başında Yunus'un 'al da at' diye verdiği pası Osimhen köşeye kadife bir vuruşla gol yapıp G.Saray'ı zihinsel olarak rahatlattı. 2-0 sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren G.Saray, hücum zenginliğini de yakaladı ama Sara'nın yetersiz performansı sonucu iki net pozisyonu gol yapamadı. Oyunun genelinde topa hakim olan, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösteren, telaş ve panikten uzak duran G.Saraylı oyuncular kazandıkları 3 puan ile şampiyonluk yarışındaki haftaları kendileri adına kısalttılar.

Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

"TAKIMIN BEYNİ GİBİ OYNADI"

G.Saray, 7 haftada 6 maç kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Torreira yine G.Saray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı. Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı stoper, G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı. Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı! G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu.