Son dakika haberi: Lucas Torreira’nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...

"TAKIMIN BEYNİ GİBİ OYNADI"

G.Saray, 7 haftada 6 maç kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Torreira yine G.Saray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı. Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı stoper, G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı. Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı! G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu.