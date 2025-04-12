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Son dakika haberi: Lucas Torreira'nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...
Son dakika haberi: Lucas Torreira'nın pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u Yunus Akgün ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 74 yaparken, şampiyonluk yolunda kritik bir maçı kazanmış oldu. SABAH Spor'un usta yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Ozan Ergün'ün performansını değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, Torreira'nın penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 07:10