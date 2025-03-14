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Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...
Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, müadeleden galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini almayı istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Cimbom'un Arjantinli yıldız golcüsünü transfer edebilmek için yarışan dört takımı da duyurdu. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:45