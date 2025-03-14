Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, müadeleden galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini almayı istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Cimbom'un Arjantinli yıldız golcüsünü transfer edebilmek için yarışan dört takımı da duyurdu. İşte flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:45
Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 28.hafta evinde Antalyaspor'u mağlup ederek 2 maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkarmak istiyor.

Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.

Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması da devam ediyor.

Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Takıma dahil edilecek oyuncuların yanı sıra sözleşmesi bitecek veya takımdan ayrılacak oyuncuların da geleceği merak ediliyor.

Son dakika haberi: Mauro Icardi için sürpriz transfer atağı! İspanyollar dört takımı birden duyurdu...

Bu oyuncuların başında ise Kasım 2024'te yaşadığı sakatlıktan sonra sezonu kapatan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi geliyor.