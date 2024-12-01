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SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla son 5 maçında 4.yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı. Müsabakanın hakemi Burak Pakkan'ın kararları çok tartışıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Mustafa Çulcu, hem karşılaşmayı hem de Pakkan'ın yönetimini değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, penaltı pozisyonuna son noktayı koydu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 01.12.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 07:31
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor Gain Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!

Bordo-mavililer 8. dakikada Denis Draguş'un attığı golle 1-0 öne geçti. Akdeniz ekibi, 44. dakikada Makouta'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!

Hadergjonaj penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, Augusto'nun golüyle galibiyete uzandı.

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonuna son noktayı koydu!

SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu, maçı ve karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan'ın yönetimini yorumladı. İşte yazarların yorumları…

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