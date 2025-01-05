Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş'ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş'ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşme sona erdi. Deneyimli teknik adamın görüşme sonrası Serdal Adalı'nın teklifini geri çevirdiği açıklandı. İşte Sergen Yalçın'ın olumsuz dönüş yapmasının sebebi.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:12
Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş’ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon ligde kötü günler geçiren Siyah-beyazlı takımda beklenen görüşme sona erdi.

Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş’ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı ile takımın başına getirilmesi düşünülen teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmede sonuç çıktı.

Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş’ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

SERGEN YALÇIN'DAN OLUMSUZ DÖNÜŞ

Bugün yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği açıklandı.

Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş’ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın teklifi kabul etmemesinin sebebi de belli oldu.

Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş’ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...

SEBEBİ BELLİ OLDU

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini ifade etti.

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