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Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş'ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...
Son dakika haberi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesinde şok karar! Beşiktaş'ı neden geri çevirdi? İşte sebebi...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşme sona erdi. Deneyimli teknik adamın görüşme sonrası Serdal Adalı'nın teklifini geri çevirdiği açıklandı. İşte Sergen Yalçın'ın olumsuz dönüş yapmasının sebebi.
Giriş Tarihi: 05.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:12