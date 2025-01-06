Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti! İşte Kartal'ın listesindeki aday hocalar...

Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti! İşte Kartal'ın listesindeki aday hocalar...

Son dakika haberi: Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş'ta beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunu sebebiyle kendisine gelen teklifi reddetti ve görüşme olumsuz sonuçlandı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası 4 aday hocanın olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:04
Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ı reddetti! İşte Kartal’ın listesindeki aday hocalar...

Ligde kötü günler geçiren ve yeni başkanını seçen Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ı reddetti! İşte Kartal’ın listesindeki aday hocalar...

2 SAATLİK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı ile başkan Adalı dün 2 saati bulan bir toplantı yaptı.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ı reddetti! İşte Kartal’ın listesindeki aday hocalar...

Beşiktaş'ın sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinde bulunularak başlanan görüşmede esas konu teknik direktörlüktü.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ı reddetti! İşte Kartal’ın listesindeki aday hocalar...

Başkan Adalı, Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istediğini ve bunun Beşiktaş taraftarının da büyük isteği olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ı reddetti! İşte Kartal’ın listesindeki aday hocalar...

Deneyimli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi.

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