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Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti! İşte Kartal'ın listesindeki aday hocalar...
Son dakika haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti! İşte Kartal'ın listesindeki aday hocalar...
Son dakika haberi: Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş'ta beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunu sebebiyle kendisine gelen teklifi reddetti ve görüşme olumsuz sonuçlandı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası 4 aday hocanın olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:04