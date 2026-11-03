Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları heyecanı başladı. Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı mücadele sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Yeni ve son listeyi sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:46
Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Stuttgart ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların, Devler Ligi'nde oynadığı maç sonrası UEFA kulüpler sıralaması yenilendi.

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

UEFA kulüpler sıralamasında güncel durumu ve Türk takımlarının sıralamadaki yerlerini sizler için derledik. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum…

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

1- Bayern Münih | 131.500 puan

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Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

2- Arsenal | 130.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

3- Real Madrid | 126.500 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

4- Paris Saint Germain | 125.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

5- Inter | 117.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

6- Liverpool | 109.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

7- Manchester City | 108.500 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

8- Barcelona | 108.250 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

9- Borussia Dortmund | 100.750 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

10- Bayer Leverkusen | 97.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

11- Aston Villa | 95.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

12- Atletico Madrid | 94.750 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

13- Roma | 83.750 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

14- Sporting | 80.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

15- Club Brugge | 78.250 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

16- Tottenham | 77.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

17- Porto | 76.750 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

18- Fiorentina | 76.250 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

19- Benfica | 76.000 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

20- Real Betis | 75.500 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

27- Fenerbahçe | 60.750 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

44- Galatasaray | 48.500 puan

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

98- Başakşehir | 21.000 puan