Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

Son dakika haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Galatasaray maçı sonrası yeni tablo…

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları heyecanı başladı. Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı mücadele sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Yeni ve son listeyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:46