Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy'ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy'ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen damgasını vurdu. İlk yarı 2-1 tamamlanırken Osimhen, performansıyla zorlu maçta 2 gol attı ve Cimbom'u 2-0 öne taşıdı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 02.04.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 21:40
Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy’ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy’ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Saat 20.45'te başlayan derbi mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetti. Onun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Narinç yaptı. Dördüncü hakem görevini ise Burak Pakkan yönetti.

Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy’ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak da Alman Pascal Müller görev aldı. Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yaptı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy’ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Ev sahibi Fenerbahçe, sahaya, "İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri" 11'iyle çıktı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy’ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı

Konuk ekip Galatasaray ise, "Günay Güvenç, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış, Osimhen" kadrosuyla sahada yer aldı.