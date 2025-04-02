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Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy'ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı
Son dakika haberi: Victor Osimhen Kadıköy'ü salladı! Nijeryalı golcü 100.gole imza attı
Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen damgasını vurdu. İlk yarı 2-1 tamamlanırken Osimhen, performansıyla zorlu maçta 2 gol attı ve Cimbom'u 2-0 öne taşıdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 21:40