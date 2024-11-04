SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig'e gelecek mi?
SON DAKİKA HABERLERİ: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca için beklenen haber geldi. Yıldızlar topluluğ Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Talisca için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte Talisca'nın yerine gelecek olan yıldız oyuncu ve transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 04.11.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:27