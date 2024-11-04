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SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig'e gelecek mi?

SON DAKİKA HABERLERİ: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca için beklenen haber geldi. Yıldızlar topluluğ Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Talisca için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte Talisca'nın yerine gelecek olan yıldız oyuncu ve transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:27
SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig’e gelecek mi?

2021 yılında Suudi Arabistan'ın ekibi Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig’e gelecek mi?

Yıldızlar topluluğu Al Nassr, kadroda revizyona gitme kararı aldı ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig’e gelecek mi?

Portekiz basınında yer alan haberlere göre yönetimin, Talisca ile yollarını ayıracağı yazıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig’e gelecek mi?

Süper Lig'de Beşiktaş'la oynadığı futbolla dikkat çeken ve önce Çin'e transfer olan daha sonra da 8 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a imza atan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan kariyeri sona eriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beklenen Talisca müjdesi geldi! Al Nassr ile yolları ayırıyor... Süper Lig’e gelecek mi?

Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini yenileyecek olan Al-Nassr yönetimi, Al Hilal'li şampiyonluk yarışında geride bırakacak bir kadro planlaması içine giriyor.

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