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SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! “Kabul edilemez”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için konuştu. Adalı, oyuncunun menajerinin taleplerini açıklarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 15:53
SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Mısırlı yıldıza teklif yapan ve sözlü olarak anlaşan Beşiktaş, daha sonra menajerinin yüksek talepleriyle karşılaşmıştı.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Adalı yaptığı açıklamada, oyuncunun menajerinin taleplerini "kabul edilemez" olarak ifade etti.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Beşiktaş Başkanı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muhammed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada "Transferin tamamlandığı" yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Öte yandan Adalı, Salah transferinde başka menajerlerin de yer aldığı haberlerini ise yalanladı. Başkan, "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz." dedi. [WinWin]

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

Mohamed Salah, sağ kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.

SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! Kabul edilemez

2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Mısırlı yıldız, 1 gol ve 2 asist üretti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SERDAL ADALI #MOHAMED SALAH #MISIR #BEŞİKTAŞ