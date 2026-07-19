SON DAKİKA! Serdal Adalı’dan Mohamed Salah açıklaması! “Kabul edilemez”

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mısırlı yıldıza teklif yapan ve sözlü olarak anlaşan Beşiktaş, daha sonra menajerinin yüksek talepleriyle karşılaşmıştı. Siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı yaptığı açıklamada, oyuncunun menajerinin taleplerini 'kabul edilemez' olarak ifade etti. Beşiktaş Başkanı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Muhammed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'Transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi. Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz.' Öte yandan Adalı, Salah transferinde başka menajerlerin de yer aldığı haberlerini ise yalanladı. Başkan, 'Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz.' dedi. [WinWin] DEĞERİ 22 MİLYON EURO Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Mohamed Salah, sağ kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor. 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Mısırlı yıldız, 1 gol ve 2 asist üretti.