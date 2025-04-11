Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Yunus Akgün Samsun'da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Son dakika: Yunus Akgün Samsun'da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Reeder Samsunspor'u deplasmanda Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 74'e yükseltti. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın yıldızı Yunus Akgün damgasını vurdu. 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansın ardından kariyer rekoru için geri sayıma geçti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.04.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:40
Son dakika: Yunus Akgün Samsun’da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika: Yunus Akgün Samsun’da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

İki takım arasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ozan Ergün görev aldı.

Son dakika: Yunus Akgün Samsun’da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Tait, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Moundilmadji 11'iyle başladı.

Son dakika: Yunus Akgün Samsun’da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Galatasaray ise; Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen 11'iyle sahada yer aldı.

Son dakika: Yunus Akgün Samsun’da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 14'üncü dakikada Yunus Akgün ve 47'nci dakikada Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 kazandı.