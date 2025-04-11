Son dakika: Yunus Akgün Samsun'da yıldızlaştı, rekor için geri sayıma geçti!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Reeder Samsunspor'u deplasmanda Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 74'e yükseltti. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın yıldızı Yunus Akgün damgasını vurdu. 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansın ardından kariyer rekoru için geri sayıma geçti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.04.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:40