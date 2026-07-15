Trend Galeri Trend Spor Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi yapılan transferler dikkat çekiyor. Mason Greenwood ve Leandro Trossard, Süper Lig'in en pahalı isimleri arasına şimdiden adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 00:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:15
Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

Süper Lig tarihinin rekor bonservisle transfer edilen yıldızlarını sizler için bir araya getirdik. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in zirvede olduğu listeye Fenerbahçe'den Mason Greenwood ile Beşiktaş'tan Leandro Trossard da dahil oldu. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı 20 transferi…

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

20- Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 14 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

19- Nicolo Zaniolo | Galatasaray | 15 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

18- Cengiz Ünder | Fenerbahçe | 15 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

17- Tammy Abraham | Beşiktaş | 15 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

16- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 15 milyon 500 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

15- Gedson Fernandes | Beşiktaş | 16 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

14- Jardel | Galatasaray | 17 milyon 50 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

13- Gabriel Sara | Galatasaray | 18 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

12- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

10- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

9- Leandro Trossard | Beşiktaş | 18 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

8- Youssef En Nesyri | Fenerbahçe | 19 milyon 500 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon 500 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

6- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 27 milyon 500 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

5- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 30 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

3- Wilfried Singo | Galatasaray | 30 milyon 770 bin Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

2- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 39 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon Euro

*Veriler Transfermarkt'tan alınmıştır.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #MASON GREENWOOD #LEANDRO TROSSARD #VİCTOR OSİMHEN #KEREM AKTÜRKOĞLU #TRANSFER #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY