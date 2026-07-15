Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Greenwood ve Trossard listede

Süper Lig tarihinin rekor bonservisle transfer edilen yıldızlarını sizler için bir araya getirdik. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in zirvede olduğu listeye Fenerbahçe'den Mason Greenwood ile Beşiktaş'tan Leandro Trossard da dahil oldu. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı 20 transferi... 20- Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 14 milyon Euro 19- Nicolo Zaniolo | Galatasaray | 15 milyon Euro 18- Cengiz Ünder | Fenerbahçe | 15 milyon Euro 17- Tammy Abraham | Beşiktaş | 15 milyon Euro 16- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 15 milyon 500 bin Euro 15- Gedson Fernandes | Beşiktaş | 16 milyon Euro 14- Jardel | Galatasaray | 17 milyon 50 bin Euro 13- Gabriel Sara | Galatasaray | 18 milyon Euro 12- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon Euro 11- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon Euro 10- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon Euro 9- Leandro Trossard | Beşiktaş | 18 milyon Euro 8- Youssef En Nesyri | Fenerbahçe | 19 milyon 500 bin Euro 7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon 500 bin Euro 6- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 27 milyon 500 bin Euro 5- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon Euro 4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 30 milyon Euro 3- Wilfried Singo | Galatasaray | 30 milyon 770 bin Euro 2- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 39 milyon Euro 1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon Euro *Veriler Transfermarkt'tan alınmıştır.