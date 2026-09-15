Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki konuşma...

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki konuşma...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5.haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı. Kayıtlarda, Beşiktaş - Erzurumspor FK ve Galatasaray - Kocaelispor maçlarında iptal edilen goller de yer aldı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:20 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 20:30
Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte tartışmalı pozisyonlarda yaşananlar...

Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR

Kayıtlarda, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Erzurumspor FK maçında Leandro Trossard'ın iptal edilen golüne ilişkin konuşmalar da yer aldı.

Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

İşte VAR hakemi Tamas Bognar ve maçın hakemi Gürcan Hasova diyaloğu...

Gürcan Hasova: "Ekrandayım."

VAR: "Savunmacı tarafından temas noktası burası."

VAR: "Biraz oynatıyorum."

Gürcan Hasova: "Bu temas anı değil mi?"

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim"

VAR: "Evet. Atağın başladığı yer burası.

VAR: "Sonra şunu göstereceğiz sana."

Gürcan Hasova: "Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali."

Gürcan Hasova: "Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim."

VAR:" Kontrol tamamlandı."

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Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-kırmızılı takımın 12.dakikada iptal edilen golündeki konuşmalar da ortaya çıktı.

Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

İşte VAR hakemi Matej Jug ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın diyaloğu..

VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geldim.

VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?

Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.

VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.

VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.

Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.

VAR: Katılıyorum.

Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

5.HAFTANIN VAR KAYITLARI

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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