Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golündeki konuşma...

İşte VAR hakemi Matej Jug ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın diyaloğu..

VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geldim.

VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?

Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.

VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.

VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.

Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.

VAR: Katılıyorum.