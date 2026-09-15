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Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki konuşma...
Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki konuşma...
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5.haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı. Kayıtlarda, Beşiktaş - Erzurumspor FK ve Galatasaray - Kocaelispor maçlarında iptal edilen goller de yer aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 20:30