Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Süper Lig'de forma giyen en değerli kanat oyuncuları belli oldu. Mason Greenwood mu, Rafael Leao mu zirvede yer aldı?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 17:18
Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

Süper Lig'de kariyerini sürdüren futbolcuların piyasa değerleri yenilendi. Süper Lig'in en değerli kanat oyuncuları ortaya çıktı. İşte Süper Lig'in en değerli kanatları…

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

13- Abbosbek Fayzullaev | Başakşehir | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

13- İlhan Fakılı | Beşiktaş | 7 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

13- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

12- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 9 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

11- Noah Saviolo | Trabzonspor | 12 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

9- Aral Şimşir | Trabzonspor | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

9- Leroy Sane | Galatasaray | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

8- Muhammed Salah | Trabzonspor | 17 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

6- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

6- Leandro Trossard | Beşiktaş | 18 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

5- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 20 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

4- Ernest Poku | Beşiktaş | 22 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 30 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

1- Rafael Leao | Galatasaray | 40 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

1- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 40 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #MASON GREENWOOD #RAFAEL LEAO #FENERBAHÇE #GALATASARAY #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR #LEANDRO TROSSARD #MUHAMMED SALAH