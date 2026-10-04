Süper Lig’in en değerli kanat oyuncuları! Greenwood mu, Leao mu?

Süper Lig'de kariyerini sürdüren futbolcuların piyasa değerleri yenilendi. Süper Lig'in en değerli kanat oyuncuları ortaya çıktı. İşte Süper Lig'in en değerli kanatları... 13- Abbosbek Fayzullaev | Başakşehir | 7 milyon Euro 13- İlhan Fakılı | Beşiktaş | 7 milyon Euro 13- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 7 milyon Euro 12- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 9 milyon Euro 11- Noah Saviolo | Trabzonspor | 12 milyon Euro 9- Aral Şimşir | Trabzonspor | 15 milyon Euro 9- Leroy Sane | Galatasaray | 15 milyon Euro 8- Muhammed Salah | Trabzonspor | 17 milyon Euro 6- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon Euro 6- Leandro Trossard | Beşiktaş | 18 milyon Euro 5- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 20 milyon Euro 4- Ernest Poku | Beşiktaş | 22 milyon Euro 3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 30 milyon Euro 1- Rafael Leao | Galatasaray | 40 milyon Euro 1- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 40 milyon Euro