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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar kadrolarına çok sayıda takviyede bulundu. Beşiktaş'ın Leandro Trossard, Trabzonspor'un Mohamed Salah ve Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferleri dikkat çekti. Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.08.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 20:31