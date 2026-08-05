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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar kadrolarına çok sayıda takviyede bulundu. Beşiktaş'ın Leandro Trossard, Trabzonspor'un Mohamed Salah ve Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferleri dikkat çekti. Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 20:31
Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi takımların güncel piyasa değerlerine gözler çevrildi. Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi sonrası Süper Lig'in en değerli takımları sıralamasında son durum belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

18- Eyüpspor | 14.15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

17- Gençlerbirliği | 14.55 milyon Euro

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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

16- Erzurumspor FK | 16.55 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

15- Kocaelispor | 16.65 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

14- Amedspor | 21.95 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

13- Gaziantep FK | 23.05 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

12- Çorum FK | 28.38 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

11- Konyaspor | 28.85 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

10- Kasımpaşa | 30.60 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

9- Alanyaspor | 32.08 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

8- Rizespor | 43.35 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

7- Samsunspor | 49.65 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

6- Göztepe | 68.25 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

5- Başakşehir | 84.18 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

4- Trabzonspor | 157.40 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

3- Beşiktaş | 202.40 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

2- Galatasaray | 323.15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Mohamed Salah ve Mason Greenwood etkisi

1- Fenerbahçe | 332.15 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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