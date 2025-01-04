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TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı 'anlaşma sağladık' demişti...
TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı 'anlaşma sağladık' demişti...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürerken, takımda bulunan yıldız oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 'anlaşma sağladık' dediği futbolcu, İngiltere'ye transfer olabilir. Premier Lig ekibinin oyuncuyla masada olduğu iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:04