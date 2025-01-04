Trend Galeri Trend Spor TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı 'anlaşma sağladık' demişti...

TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı 'anlaşma sağladık' demişti...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürerken, takımda bulunan yıldız oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 'anlaşma sağladık' dediği futbolcu, İngiltere'ye transfer olabilir. Premier Lig ekibinin oyuncuyla masada olduğu iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:04
TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı ’anlaşma sağladık’ demişti...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı ’anlaşma sağladık’ demişti...

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca transferini bitirme noktasına geldi.

TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı ’anlaşma sağladık’ demişti...

Stoper transferi de yapmak isteyen Kanarya, listesine aldığı Kevin Danso ve Hermoso gibi isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı ’anlaşma sağladık’ demişti...

Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin geleceği de merak ediliyor.

TRANSFER: Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan haber! Yıldız oyuncu elden kaçıyor. Acun Ilıcalı ’anlaşma sağladık’ demişti...

YILDIZ İSİMDE FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız isimle ilgili deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.

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