Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek futbolcular arasında en iyi 40 ismi açıkladı. Hazırlanan listede Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, Emmanuel Agbadou ve Leandro Trossard ile birlikte milli futbolcu Kenan Yıldız da yer aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:22