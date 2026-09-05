Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek futbolcular arasında en iyi 40 ismi açıkladı. Hazırlanan listede Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, Emmanuel Agbadou ve Leandro Trossard ile birlikte milli futbolcu Kenan Yıldız da yer aldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:22
UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 36 takım mücadele edecek. Dev organizasyonda Türkiye'den Beşiktaş da yer alacak. Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek yaklaşık 900 futbolcu içinden en iyi 40 ismi belirledi. Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü listede dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

İşte UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 40 futbolcusu...

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

40- Pierre Kalulu | Juventus

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UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

39- Oluwafikayomi Tomori | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

38- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

37- Samuel Chukwueze | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

36- Evanilson | Bournemouth

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

35- Jarell Quansah | Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

34- Pervis Estupinan | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

33- Amine Gouiri | Marsilya

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

32- Patrik Schick | Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

31- Weston McKennie | Juventus

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

30- Alex Scott | Bournemouth

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

29- Tyler Adams | Bournemouth

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

28- Loic Bade | Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

27- Mario Gila | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

26- Christian Pulisic | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

25- Tyrick Mitchell | Crystal Palace

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

24- Orkun Kökçü | Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

23- Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

22- Alexis Saelemaekers | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

21- Pierre Emile Hojbjerg | Marsilya

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

20- Andreas Schjelderup | Benfica

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

19- Adrien Rabiot | Milan

UEFA Avrupa Ligi’nin en iyi 40 futbolcusu açıklandı! İşte Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Trossard’ın yerleri…

18- Moussa Niakhate | Olimpik Lyon