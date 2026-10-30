Trend Galeri Trend Spor UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçın yeri belli oldu. UEFA, Beşiktaş'a kararını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 18:11
UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

İstanbul'da oynanmayacak olan müsabaka için UEFA'nın kararı netlik kazandı.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş'ın Batum'da oynama talebinin UEFA tarafından kabul gördüğü öğrenildi.

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UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

ONAY YAZISI GELDİ

A Spor'un haberine göre; UEFA'nın Beşiktaş'ın Batum'da oynama talebine onay verdiği belirtildi.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki maçta taraftarların da yer alacağı aktarıldı.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva karşılaşması 26 Kasım'da oynanacak.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçına 20 bin kapasiteli bir stadyumun ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

MACCABI MAÇI MACARİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş, 2 sezon önce yine bir İsrail takımı olan Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti.

UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maçta taraftarlar yer almamış ve müsabaka Macaristan'da oynanmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #UEFA #UEFA AVRUPA LİGİ #SERDAL ADALI