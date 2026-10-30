UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanmayacak olan müsabaka için UEFA'nın kararı netlik kazandı. Beşiktaş'ın Batum'da oynama talebinin UEFA tarafından kabul gördüğü öğrenildi. ONAY YAZISI GELDİ A Spor'un haberine göre; UEFA'nın Beşiktaş'ın Batum'da oynama talebine onay verdiği belirtildi. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki maçta taraftarların da yer alacağı aktarıldı. Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva karşılaşması 26 Kasım'da oynanacak. SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı açıklamada, 'Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu' ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçına 20 bin kapasiteli bir stadyumun ev sahipliği yapacağı kaydedildi. MACCABI MAÇI MACARİSTAN'DA OYNANMIŞTI Beşiktaş, 2 sezon önce yine bir İsrail takımı olan Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti. Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maçta taraftarlar yer almamış ve müsabaka Macaristan'da oynanmıştı.