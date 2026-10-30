UEFA’dan Beşiktaş kararı! Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı yer belli oldu

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu" ifadelerini kullanmıştı.