Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen'de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Victor Osimhen'de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Galatasaray'da Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcunun dönüş sürecinin biraz daha uzayacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:57
Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen, Stuttgart maçında sakatlık yaşamıştı.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Yıldız futbolcu daha sonra dizinden ameliyat olmuştu.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ilk olarak Amedspor maçını kaçırmıştı.

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Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

DÖNÜŞ SÜRECİ UZAYACAK

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ameliyat sonrası dönüş süreci biraz daha uzayacak.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Sarı-kırmızılılarda, Nijeryalı yıldızın dizinin içindeki problemin beklenenden büyük olduğu öğrenildi.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Galatasaray sağlık ekibinin, Victor Osimhen'i yakın takipte tuttuğu belirtildi.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

ASTON VILLA MAÇI HEDEFLENMİŞTİ

Victor Osimhen'in ameliyat öncesi 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetiştirilmesi planlanmıştı.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Değişen şartlarla beraber Nijeryalı oyuncunun riske edilmeyeceği öğrenildi.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Öte yandan Victor Osimhen'in 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de sahaya çıkmasının çok zor olduğu kaydedildi.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

11 MAÇTA 13 GOLE ETKİ ETTİ

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY #STUTTGART