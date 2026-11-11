Victor Osimhen’de problem beklenenden büyük çıktı! Dönüş süresi uzadı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen, Stuttgart maçında sakatlık yaşamıştı. Yıldız futbolcu daha sonra dizinden ameliyat olmuştu. Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ilk olarak Amedspor maçını kaçırmıştı. DÖNÜŞ SÜRECİ UZAYACAK Galatasaray'da Victor Osimhen'in ameliyat sonrası dönüş süreci biraz daha uzayacak. Sarı-kırmızılılarda, Nijeryalı yıldızın dizinin içindeki problemin beklenenden büyük olduğu öğrenildi. Galatasaray sağlık ekibinin, Victor Osimhen'i yakın takipte tuttuğu belirtildi. ASTON VILLA MAÇI HEDEFLENMİŞTİ Victor Osimhen'in ameliyat öncesi 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetiştirilmesi planlanmıştı. Değişen şartlarla beraber Nijeryalı oyuncunun riske edilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Victor Osimhen'in 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de sahaya çıkmasının çok zor olduğu kaydedildi. 11 MAÇTA 13 GOLE ETKİ ETTİ 27 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 10 gol ile 3 asist üretti. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.