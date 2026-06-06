Trend
Galeri
Trend Spor
Vincenzo Italiano'nun bilinmeyenlerini tek tek açıkladı! Beşiktaş'ı neler bekliyor?
Vincenzo Italiano'nun bilinmeyenlerini tek tek açıkladı! Beşiktaş'ı neler bekliyor?
Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Son olarak Bologna'da görev alan tecrübeli çalıştırıcının oynattığı oyun, transfer politikası ve siyah-beyazlılarda yapacaklarına dair pek çok konu merak konusu oldu. Nettuno Bologna Uno'dan Frank Loreti, Italiano hakkında SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:08