Vincenzo Italiano’nun bilinmeyenlerini tek tek açıkladı! Beşiktaş’ı neler bekliyor?

"BİREYSEL KALİTEYİ ÖN PLANA ÇIKARIR"

Transfer politikasında nasıl bir yol izliyor? Oyuncu ismi mi önemli sistemdeki rolü mü?

Bireysel oyuncu özelliklerine büyük önem verir, ancak bunu her zaman takımın kolektif dengesi çerçevesinde değerlendirir. Onun sistemi, özellikle kanatlar gibi sahanın belirli bölgelerinde saf yeteneği ve bireysel kaliteyi ön plana çıkarır; ancak sistemin sağlıklı işlemesi için oyunu birbirine bağlayan, görünmeyen işleri yapan ve takıma yapısal sağlamlık kazandıran oyunculara da mutlak ihtiyaç var. Kısacası, bireysel yetenekleri öne çıkaran bir oyun anlayışına sahip olsa da bu yeteneklerin takım organizasyonuna hizmet etmesi ve kolektif dengeyi bozmaması temel önceliği.