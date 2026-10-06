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Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya deplasmanında 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 00:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 00:38
Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ardından konuştu.

Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler" dedi.

Vincenzo Montella'dan Avrupa Şampiyonası hedefi!

Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’

Avrupa Şampiyonası'nın ilk hedef olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki" ifadelerini kullandı.

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Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’

Vincenzo Montella ilk maçla kıyas yapması istendiğinde, "İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 milyon Euro değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İTALYA #UEFA ULUSLAR LİGİ