Vincenzo Montella’dan mağlubiyet sözleri! ‘İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası’

Avrupa Şampiyonası'nın ilk hedef olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki" ifadelerini kullandı.