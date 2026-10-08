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Vincenzo Montella'nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım'ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?
Vincenzo Montella'nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım'ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?
A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği bir süredir tartışma konusuydu. Yolların ayrılma ihtimali konuşulan İtalyan çalıştırıcının yerine, Arda Turan'ın geçebileceği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:14