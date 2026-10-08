Trend Galeri Trend Spor Vincenzo Montella'nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım'ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

Vincenzo Montella'nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım'ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği bir süredir tartışma konusuydu. Yolların ayrılma ihtimali konuşulan İtalyan çalıştırıcının yerine, Arda Turan'ın geçebileceği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:14
Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayaman A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde de çıktığı maçlardan puan alamadı.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

4'TE 0 YAPTI

Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 4'te 0 yaparak A Ligi'nde son sırada yer aldı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

GÖZLER TFF'DE

Müsabakaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi.

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Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

Federasyonun yapacağı toplantının ardından, deneyimli çalıştırıcının geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

İTALYANLARDAN OLAY İDDİA

Öte yandan İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu iddia etti.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

ARDA TURAN GELİŞMESİ

52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması halinde ise yerine sürpriz bir ismin geçebileceği aktarıldı.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

HEM SHAKHTAR HEM MİLLİ TAKIM

39 yaşındaki teknik adamın, hem Shakhtar'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırma ihtimalinin bulunduğu gelen haberler arasında.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

40 MAÇLIK PERFORMANS

Eylül 2023'te A Milli Futbol Takımı'nda göreve gelen Montella, 40 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

İtalyan çalıştırıcı, söz konusu süreçte maç başına 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan ise geçtiğimiz sezondan bu yana Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyordu.

Vincenzo Montella’nın kaderi belli oluyor! A Milli Takım’ın yeni hocası Arda Turan mı olacak?

Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi, geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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