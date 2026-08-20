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10 Metre Derindeki İğneyi Bile Görebilirsiniz: Dünyanın En Şeffaf Gölünün Şaşırtan Sırrı Ortaya Çıktı!
10 Metre Derindeki İğneyi Bile Görebilirsiniz: Dünyanın En Şeffaf Gölünün Şaşırtan Sırrı Ortaya Çıktı!
Görenler bu berraklığa inanamıyor! 10 metre derinlikteki tabana düşen bir iğneyi bile çıplak gözle seçebileceğiniz bu "doğal akvaryum", hem bilim dünyasını hem de doğa tutkunlarını şaşırtan gizemli bir kaynağa sahip. İşte Türkiye'nin nazar boncuğu olarak bilinen o noktanın bilinmeyenleri...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 15:44