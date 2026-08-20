10 Metre Derindeki İğneyi Bile Görebilirsiniz: Dünyanın En Şeffaf Gölünün Şaşırtan Sırrı Ortaya Çıktı!

Gökpınar Gölü, suyunun masmavi rengi ve inanılmaz şeffaflığıyla sadece bir göl değil, adeta devasa bir mercek görevi görüyor. Suyun altındaki yaşamı, bitki örtüsünü ve kayaları tıpkı bir camın arkasından bakıyormuşçasına izleyebileceğiniz bu gölde, derinlik algısı tamamen ortadan kalkıyor. 15-20 metre derinliğe sahip noktaların bile sadece birkaç adım mesafedeymiş gibi görünmesi, burayı dünyanın en sıra dışı tatlı su kaynaklarından biri yapıyor.