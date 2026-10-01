100 yıldır ilk kez yeni bir penguen türü tanımlandı! Bilim dünyasında tarihi keşif

Güney Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları'nda yaşayan ve Pygoscelis kerguelensis adı verilen bu yeni canlıyla birlikte papua penguenleri toplam dört ayrı tür altında sınıflandırılmaya başlandı. 100 YILDIR İLK KEZ YENİ BİR PENGUEN TÜRÜ KEŞFEDİLDİ Gözlerinin üstündeki beyaz kaş benzeri lekeleri ve canlı turuncu gagalarıyla tanınan papua penguenleri hakkında bilinen tüm bilimsel ezberler bozuldu. Bilim insanlarının yayımladığı son genetik araştırma, Pygoscelis papua adıyla bilinen canlıların aslında tek bir gruptan oluşmadığını gösterdi. Yapılan tüm genom analizleri sonucunda bu popülasyonun genetik olarak birbirine paralel ancak ayrı dört farklı türden meydana geldiği anlaşıldı. Bu türler arasında yer alan ve daha önce hiç tanımlanmamış olan canlı, 100 yılı aşkın bir sürenin ardından kayıtlara geçen ilk yeni penguen türü oldu. KERGUELEN ADALARI'NIN GİZLİ SAKİNİ Söz konusu araştırma çerçevesinde yeni tanımlanan türe Pygoscelis kerguelensis ismi verildi. Bu özel penguenler, Güney Hint Okyanusu'nda en yakın kara parçasına yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan son derece izole Kerguelen Adaları'nda varlık gösteriyor. Yüz binlerce yıl boyunca diğer gruplardan tamamen uzakta evrimleşen bu popülasyonun özgün yapısı, tüm genom dizilimi incelendiğinde net bir şekilde gözler önüne serildi. DÖRT FARKLI TÜR VE FARKLI COĞRAFYALAR Geniş kapsamlı araştırmanın ardından papua penguenleri dört farklı tür altında yeniden sınıflandırıldı. Yeni keşfedilen Kerguelen türünün yanı sıra, Crozet, Marion ve Macquarie adalarında yaşayan Doğu soyu (Pygoscelis taeniata), Falkland ve Martillo adalarındaki Kuzey soyu (Pygoscelis papua) ve Antarktika kıyılarında konumlanan Güney soyu (Pygoscelis ellsworthi) bağımsız türler olarak tescillendi. Türlerin yaklaşık 300 bin ila 500 bin yıl önce Antarktika Kutup Cephesi'nin doğal bir bariyer oluşturmasıyla ayrıştığı değerlendiriliyor. 64 PENGUENİN GENOMU İNCELENDİ Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Şili'deki araştırma kurumlarının ortaklığıyla yürütülen çalışmada, 10 farklı üreme kolonisinden alınan 64 penguenin genomu başarıyla haritalandırıldı. İncelemeler her bir türün bulunduğu coğrafyaya uyum sağladığını gösterdi. Antarktika'daki türlerde ısı üretimi ve yağ depolama genleri ön plana çıkarken, ada gruplarında enerji tasarruflu metabolizma ve derin dalış kabiliyetlerini artıran genetik adaptasyonlar tespit edildi. KEŞFİN ARDINDAN GELEN İKLİM TEHDİDİ Bilim dünyasında heyecan yaratan bu tarihi keşif, aynı zamanda ciddi bir çevre uyarısını da beraberinde getirdi. Araştırma modellemelerine göre, iklim değişikliğinin orta düzeyde seyrettiği senaryolarda dahi adalarda yaşamını sürdüren üç penguen türünün yaşam alanları 2050 yılına kadar tamamen elverişsiz hale gelebilir. Uzmanlar, bu canlıların göç edebileceği alternatif adaların kısıtlı olması nedeniyle uluslararası koruma kurumlarının acil önlem alması gerektiğini vurguluyor. PENGUENDEN ÖNCE DE YENİ KEDİ TÜRÜ KEŞFEDİLMİŞTİ! Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yıllardır gözlerden uzak yaşayan gizemli bir canlı, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Yıllar önce bir yerli tarafından bulunan ve görünüşü nedeniyle ev kedisi sanılan 'Tigrino' lakaplı canlı üzerine yapılan genetik incelemeler, ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, benzersiz genetik yapısıyla dikkat çeken bu minik avcının resmen yeni bir kedi türü olduğunu doğruladı. EVCİL YAVRU SANILDI Her şey Bolivya'nın Yungas bölgesindeki sık ormanlarda bulunan küçük bir yavru kedinin hayvan kurtarma merkezine getirilmesiyle başladı. İlk bakışta sıradan bir sokak kedisinden farksız görünen 'Tigrino', büyüdükçe evcil kedilere hiç benzemeyen davranışlar sergilemeye başladı. 500 YILLIK SIRRI ARALADI Gönüllü olarak barınakta çalışan Bolivyalı bilim insanı Dr. Paola Nogales-Ascarrunz, hayvanın alışılmadık dış görünüşünü ve farklı yapısını fark ederek şüphelerinin peşine düştü. Yıllardır yerli halk tarafından 'ormanlarda minik benekli kediler var' söylentilerini ciddiye alan araştırmacı, Brezilya, İngiltere ve Belçika'dan genetik uzmanlarıyla güçlerini birleştirerek dev bir DNA projesi başlattı. GENETİK ANALİZLER ŞOK ETTİ Müzelerdeki tarihi örnekler ve canlı hayvanlardan alınan genetik materyaller dizilendiğinde acı gerçek ve büyük keşif ortaya çıktı. Kaplan kedilerinin (oncilla) soy ağacı incelenirken, Bolivya'daki bu minik dostumuzun genetik olarak tamamen ayrıştığı belirlendi. 'DÜNYA İÇİN YENİ BİR TÜR!' San Andres Üniversitesi'nden Paola Nogales-Ascarrunz, keşfin büyüklüğünü şu sözlerle özetledi: 'Dünya için yeni bir türe, Leopardus tilcayo'ya sahip olmamız muhteşem bir sonuç. Hala keşfedilmeyi bekleyen yeni türlerin olması şaşırtıcı. Bir volkana, bir adaya veya denizin derinliklerine gitmemize gerek kalmadan, yanı başımızda bu mucizeye tanık olduk.' KEDİGİLLER AİLESİNİN HARİTASI DEĞİŞİYOR Bugüne kadar resmi olarak tanınan 41 farklı kedi türü bulunuyordu. Ancak Current Biology dergisinde yayımlanan bu son araştırmayla birlikte, kaplan kedilerinin sanıldığı gibi 2 veya 3 değil, tam 5 farklı türden oluştuğu kanıtlandı. Yeni tanımlanan Tilcaya kedisi ile birlikte dünya üzerindeki resmi kedi türü sayısının 44 veya 45'e kadar yükselebileceği belirtiliyor. Aslan, leopar ve kaplan gibi iri kuzenlerinin gölgesinde kalan bu küçük vahşi kediler, taksonomi tarihine yepyeni bir sayfa açtı.