100 yıldır ilk kez yeni bir penguen türü tanımlandı! Bilim dünyasında tarihi keşif

PENGUENDEN ÖNCE DE YENİ KEDİ TÜRÜ KEŞFEDİLMİŞTİ!

Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yıllardır gözlerden uzak yaşayan gizemli bir canlı, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Yıllar önce bir yerli tarafından bulunan ve görünüşü nedeniyle ev kedisi sanılan "Tigrino" lakaplı canlı üzerine yapılan genetik incelemeler, ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, benzersiz genetik yapısıyla dikkat çeken bu minik avcının resmen yeni bir kedi türü olduğunu doğruladı.