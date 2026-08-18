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1500 yıl sonra ilk kez açıldı: Yerin 3 metre altından çıkan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı!
1500 yıl sonra ilk kez açıldı: Yerin 3 metre altından çıkan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı!
Hırvatistan'da toprağın metrelerce altında, yüzyıllar boyunca kireç harcıyla sımsıkı mühürlenmiş devasa bir lahit bulundu. Uzmanların 5 tonluk kapağı kaldırdığında karşılaştığı gizemli manzara, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı. İşte tek bir kişiye ait o tarihi mezarın sırrı...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:39