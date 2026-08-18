1500 yıl sonra ilk kez açıldı: Yerin 3 metre altından çıkan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı!

DEV OPERASYONLA ZİYARETE AÇILDI!

5 tonluk devasa kütlenin yerinden çıkarılması, en az keşfin kendisi kadar zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Arkeolog, antropolog ve restoratörlerin yer aldığı disiplinler arası bir ekip, hassas bir mühendislik planlamasıyla lahiti bulunduğu yerden çıkardı. Bu tarihi ve zorlu operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından lahit, Cavtat kentinde hem yerli halkın hem de turistlerin yakından inceleyebileceği açık bir sergi alanına yerleştirilerek tarih meraklılarının ziyaretine sunuldu.