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1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar
1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar
Japonya'da 360 ton ağırlığındaki tarihi Hirosaki Kalesi burcu, tek bir parçası bile sökülmeden 1.800 gönüllünün halatlarla çekmesiyle taşındı. Asırlık "Hikiya" tekniğinin kullanıldığı operasyon, görenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 11:12