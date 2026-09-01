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1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Japonya'da 360 ton ağırlığındaki tarihi Hirosaki Kalesi burcu, tek bir parçası bile sökülmeden 1.800 gönüllünün halatlarla çekmesiyle taşındı. Asırlık "Hikiya" tekniğinin kullanıldığı operasyon, görenleri hayrete düşürdü.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 11:12
1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan ve ülkenin en önemli kültürel miraslarından biri kabul edilen Hirosaki Kalesi, muazzam bir imece usulü operasyona sahne oldu.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Yaklaşık 1.800 gönüllü, 360 ton ağırlığındaki tarihi kuleyi 30 metrelik dev halatlar kullanarak geleneksel yöntemlerle hareket ettirdi.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

TEK BİR PARÇASI BİLE SÖKÜLMEDİ

Japon mimarisinde "Hikiya" olarak bilinen ve binaları sökmeden, makaralar ile raylar üzerinde kaydırarak taşımaya yarayan tarihi teknik sayesinde 360 tonluk dev kule hafta sonu boyunca iki metreden fazla kaydırıldı.

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1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Binaları yıkıp yeniden yapma ihtiyacını ortadan kaldıran bu yöntem, Japonya'da tarihi eserlerin korunmasında ve şehir planlamalarında asırlardır kullanılıyor.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

8 BİN KİŞİ BAŞVURDU, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Dev operasyona katılmak için sadece Japonya'dan değil; Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan binlerce kişi başvuruda bulundu.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Kontenjanın 1.800 kişiyle sınırlı olduğu etkinliğe katılabilmek için iki gün içinde 8 bin başvuru yapıldığı bildirildi.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Gönüllüler, 80'er kişilik gruplar halinde "so-re, so-re" tezahüratları eşliğinde halatlara asılarak tarihi yapıyı milim milim ilerletti.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

NEDEN TAŞINDI?

Hirosaki Kalesi'nin kulesi ilk olarak 2015 yılında, depremde zarar gören alt sur duvarlarının onarılması amacıyla yine bu yöntemle orijinal yerinden uzaklaştırılmıştı.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Taş duvarların 2 bin 185 adet taşı tek tek incelenip aslına uygun olarak restore edildikten sonra, dev kulenin 2026 yılı itibarıyla eski yerine geri taşınma süreci başlatıldı.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

İnsan gücüyle ilk 5 metresi tamamlanacak olan taşıma işleminin kalan 73 metrelik kısmı ise özel makineler vasıtasıyla yıl sonuna kadar bitirilecek.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

JAPONYA'DA SADECE 12 TANE KALDI

İlk olarak 1611 yılında inşa edilen ancak 1627'de yıldırım düşmesi sonucu yanan kale, 1811 yılında 3 katlı olarak yeniden inşa edilmişti.

1.800 kişi el ele verdi, 360 tonluk tarihi kuleyi metrelerce taşıdı! 400 yıllık dev projede inanılmaz anlar

Japonya genelinde orijinalliğini koruyan ve günümüze ulaşan sadece 12 tarihi kale kulesi bulunuyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör