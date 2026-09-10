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2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü
2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü
Bilim dünyasında suyun davranışına ilişkin şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Fransız araştırmacılar, binlerce derece sıcaklık ve milyonlarca atmosfer basınç altında suyun daha önce yalnızca teorik olarak öngörülen sıra dışı bir yapıya dönüştüğünü gözlemledi.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:09