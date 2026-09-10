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2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Bilim dünyasında suyun davranışına ilişkin şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Fransız araştırmacılar, binlerce derece sıcaklık ve milyonlarca atmosfer basınç altında suyun daha önce yalnızca teorik olarak öngörülen sıra dışı bir yapıya dönüştüğünü gözlemledi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 16:09
2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü
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Bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşfe imza atan Fransız araştırmacılar, 2 bin 357 derece sıcaklık ve 2,3 milyon atmosfer basınç altında daha önce yalnızca teoride var olduğu öngörülen yeni bir buz yapısını gözlemledi.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Keşfi gerçekleştiren uzmanlar, bu durumun özellikle Uranüs ve Neptün'ün sıra dışı manyetik alanlarının sırrını çözmeye ve buz devi gezegenlerin iç yapılarına ilişkin modelleri yeniden şekillendirmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

LABORATUVARDA 2,3 MİLYON KAT BASINÇ UYGULANDI

Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu'ndan Dr. Alexis Forestier liderliğindeki araştırma ekibi, laboratuvar ortamında su örneklerini elmas uçlar arasında sıkıştırarak Dünya atmosfer basıncının 2,3 milyon katına (230 gigapaskal) kadar ulaştırdı.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Eş zamanlı olarak lazer yardımıyla 2 bin 357 dereceye (2 bin 630 Kelvin) kadar ısıtılan su örnekleri mercek altına alındı.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Aşırı basınç sebebiyle buharlaşamayan suyun, teoride varlığı bilinen ancak bugüne kadar kanıtlanamayan "sıkı paketlenmiş altıgen" süperiyonik buz yapısına dönüştüğü tespit edildi.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

"URANÜS VE NEPTÜN'ÜN GİZEMİNİ ÇÖZEBİLİR"

Maddenin bu sıra dışı evresinde suyun ne tam katı ne de tam sıvı formda davrandığı belirtildi.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Yapı içerisinde oksijen atomlarının katı bir kafes içinde sabit kaldığı, hidrojen parçacıklarının ise adeta bir sıvı gibi serbestçe hareket ettiği kaydedildi.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Elde edilen bulguların Güneş Sistemi'ndeki gezegen modellerini değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirten bilim insanları, süperiyonik buz yapısının Uranüs ile Neptün gibi buz devi gezegenlerin çekirdeklerinde yer alabileceğini ifade etti.

2 bin 357 derece sıcaklıkta bile erimeyen buz keşfedildi! Bilim insanları sırrını çözdü

Bu özel yapının, söz konusu gezegenlerde görülen karmaşık ve asimetrik manyetik alanların oluşum mekanizmasını açıklamaya yardımcı olması bekleniyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör