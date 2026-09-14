20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı bugün resmen başladı. Yaz tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Geçen haftaki uyum sürecini tamamlayan 2,5 milyondan fazla okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi de üst sınıflarla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Peki yeni dönemde ne gibi değişiklikler planlanıyor? İşte tüm ebeveyn ve öğrencileri ilgilendiren konu başlıkları...