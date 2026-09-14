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20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı bugün resmen başladı. Yaz tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Geçen haftaki uyum sürecini tamamlayan 2,5 milyondan fazla okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi de üst sınıflarla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Peki yeni dönemde ne gibi değişiklikler planlanıyor? İşte tüm ebeveyn ve öğrencileri ilgilendiren konu başlıkları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 09:52
20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için beklenen gün geldi; 2026-2027 eğitim-öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı. Ancak bu yılın asıl gündemi sadece çalan ilk ders zili ve trafik değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitimde tavizsiz bir şekilde hayata geçirdiği yeni güvenlik ve disiplin kuralları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU VE MESAİ DÜZENLEMESİ

Okulların açıldığı ilk gün megakent İstanbul'da güvenlik ve trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Bu kararla beraber büyükşehirlerde zabıta ve trafik ekipleri ek tedbirler aldı. Sabah 07.34 itibarıyla özellikle boğaz köprüleri istikametinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VE KADEMELİ GEÇİŞ

Bu yıl eğitimde en dikkat çeken yeniliklerden biri "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" oldu. Üçüncü yılına giren ve merkezinde "yetkin ve erdemli insan" anlayışını barındıran bu modelin öğretim programları bu yıl kademeli olarak; ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.

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20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI VE BAKAN TEKİN'İN MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda dijital dünyada mahremiyetin korunması ve teknolojiyi yönetebilecek iradenin sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınacak. Oyunun, çocuğun öğrenme, sosyalleşme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla yaş ve gelişim özelliklerine uygun, kapsayıcı oyun etkinliklerine ve geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde çok daha fazla yer verilecek. Uygulamalar "Milli Eğitim Bakanlığı Oyun Politika Belgesi" ilke ve esaslarına göre yürütülecek.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

OKULLARDA İLK HAFTA "GAZZE" TEMALI ETKİNLİKLER

Bakanlıkça, okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla 18 Eylül'e kadar "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek. "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" olmak üzere 4 ana tema etrafında uçurtma tasarımları, resim sergileri ve barış mesajları gibi çeşitli çalışmalar yapılacak. Valiliklerin koordinesinde gerçekleşecek bu etkinliklere velilerin de katılımı teşvik edilecek.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI VE YENİ MATERYALLER SIRALARDA

Yeni eğitim yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabı öğrencilerin sıralarında yerini aldı. Ayrıca birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri", temel ve ortaöğretim için ise "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ve "Türk Dünyası Kültür Atlası" materyalleri ilk kez hazırlandı.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

HATAY'DA 254 YENİ OKUL EĞİTİME HAZIR

6 Şubat deprem felaketinde 210 okulun yıkıldığı Hatay'da, devlet-millet dayanışmasıyla inşa edilen 254 yeni okul eğitime kazandırıldı. İhalesi tamamlanan ve yapımı süren projelerle birlikte bölgede toplam 3 bin 600 yeni dersliğin hizmete sunulması hedefleniyor.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ VE YENİ KURALLAR: RANDEVUSUZ VELİLERE VE CEP TELEFONLARINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanlığı koordinesinde okul çevrelerinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. 31 bin okul bahçe görevlisi göreve başlarken, riskli okullarda 2 bin 804 el dedektörü devreye alındı. Okul polisleri, mobil timler, narkotik ve trafik devriyeleri tam zamanlı denetim yapacak. Ayrıca okulların giriş-çıkışları kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesine göre bu yıl uygulanacak kesin kurallar da netleşti:

Randevusuz Ziyaret Yasak: Veli görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden yapılacak. Randevusu olmayanların veya öğrencinin velisi/vasisi olmayan kişilerin okula girişine kesinlikle izin verilmeyecek.

Cep Telefonu Yasağı Sürüyor: Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulama tavizsiz devam edecek. Ayrıca öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bu yılın tatil dönemleri de şu şekilde planlandı:

Birinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak 2027 Pazartesi - 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim-Öğretim Yılı Kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Yıl Sonu Mesleki Çalışmalar: 28-30 Haziran 2027

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