20 milyon öğrenci için ilk zil çaldı, yeni yasaklar devreye girdi! Veliler dikkat: Okullarda o dönem resmen kapandı

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI VE YENİ MATERYALLER SIRALARDA

Yeni eğitim yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabı öğrencilerin sıralarında yerini aldı. Ayrıca birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri", temel ve ortaöğretim için ise "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ve "Türk Dünyası Kültür Atlası" materyalleri ilk kez hazırlandı.