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2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...
2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...
Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu açıklandı! Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye, küresel listede ezber bozarak dünya devlerini alt etti. İşte enerji dengelerini sarsan o tarihi sıralama...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 16:37