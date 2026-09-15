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2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu açıklandı! Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye, küresel listede ezber bozarak dünya devlerini alt etti. İşte enerji dengelerini sarsan o tarihi sıralama...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 16:37
2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Küresel enerji piyasalarında "siyah altın" üzerinden kurulan jeopolitik dengeler, açıklanan Global Firepower (GFP) 2026 Petrol Rezervi Raporu ile adeta sil baştan çizildi. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan geleneksel petrol devleri koltuklarını koruma mücadelesi verirken, listenin en dikkat çeken sürprizine enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla hareket eden Türkiye imza attı. ..

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Özellikle Gabar Dağı ve Karadeniz hattında peş peşe gerçekleştirilen tarihi keşiflerin ardından devler ligine hızlı bir giriş yapan Türkiye, rezerv sıralamasında köklü enerji devlerini geride bırakarak küresel piyasaların odağı haline geldi. Peki, enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen 2026 yılında dünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkede?

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Türkiye ezber bozan bu yeni konumunda hangi küresel rakiplerini alt etti? İşte enerji haritasını yeniden belirleyen o tarihi listeye dair tüm detaylar.

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2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

94 - FAS (684 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

2026 dünya petrol haritası sil baştan! Türkiye listede devleri geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)