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2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye 'Siyah Altın' Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!
2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye 'Siyah Altın' Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!
Enerji piyasalarını sarsan Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu yayımlandı! Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe keşiflerle vites büyüten Türkiye, listede ezber bozarak dünya devlerini geride bıraktı. Peki, dünyanın en büyük petrol rezervi kimde? İşte enerji haritasını yeniden çizen o tarihi sıralama...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:08