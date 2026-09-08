2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla atılan adımlar; özellikle Gabar Dağı'nın zorlu coğrafyasında ve Karadeniz'in derinliklerinde ardı ardına gelen tarihi keşifler, Türkiye'yi küresel enerji arenasında yepyeni bir noktaya taşıdı. Rezerv sıralamasında sergilediği bu ivmeyle birçok küresel rakibini alt eden Türkiye, yeni konumuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.