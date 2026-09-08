Trend Galeri Trend Yaşam 2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye 'Siyah Altın' Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye 'Siyah Altın' Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

Enerji piyasalarını sarsan Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu yayımlandı! Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe keşiflerle vites büyüten Türkiye, listede ezber bozarak dünya devlerini geride bıraktı. Peki, dünyanın en büyük petrol rezervi kimde? İşte enerji haritasını yeniden çizen o tarihi sıralama...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:08
2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!
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Küresel enerji piyasalarında "siyah altın" üzerinden kurulan jeopolitik dengeler, Global Firepower (GFP) 2026 raporuyla adeta baştan yazıldı! Dünyanın en prestijli stratejik veri platformlarından birinin açıkladığı yeni listede, geleneksel petrol devleri koltuklarını koruma mücadelesi verirken asıl büyük sürprizi Türkiye yaptı.

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla atılan adımlar; özellikle Gabar Dağı'nın zorlu coğrafyasında ve Karadeniz'in derinliklerinde ardı ardına gelen tarihi keşifler, Türkiye'yi küresel enerji arenasında yepyeni bir noktaya taşıdı. Rezerv sıralamasında sergilediği bu ivmeyle birçok küresel rakibini alt eden Türkiye, yeni konumuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

Peki, enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen 2026 yılında zirvenin sahibi kim? İşte enerji haritasını yeniden çizen o tarihi sıralamanın detayları...

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

İşte enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen 2026 yılının en büyük rezervine sahip ülkeleri ve Türkiye'nin ezber bozan o yeni konumu…

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

94 - FAS (684 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

2026 Petrol Devleri Sıralaması Belli Oldu! Türkiye ’Siyah Altın’ Listesinde Ezber Bozdu: İşte Dengeleri Değiştiren O Sıralama!

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)