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2026'nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller
2026'nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller
2026 yılının ikinci çeyrek satış verileri, iPhone 17 serisinin rakiplerini nasıl geride bıraktığını gözler önüne serdi. Küresel RAM krizine ve pazarın daralmasına rağmen Apple'ın zirveye ambargo koyduğu listede, Samsung'un yaptığı büyük atak ve ilk 10'a giren sürpriz modeller şaşırttı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 13:16