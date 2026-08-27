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2026'nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

2026 yılının ikinci çeyrek satış verileri, iPhone 17 serisinin rakiplerini nasıl geride bıraktığını gözler önüne serdi. Küresel RAM krizine ve pazarın daralmasına rağmen Apple'ın zirveye ambargo koyduğu listede, Samsung'un yaptığı büyük atak ve ilk 10'a giren sürpriz modeller şaşırttı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 13:16
2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Counterpoint Research tarafından paylaşılan 2026 yılı ikinci çeyrek raporu, akıllı telefon dünyasındaki yeni dengeleri ortaya çıkardı. Apple satışlarını %5 artırarak listenin ilk üç sırasına yerleşti. Samsung ise Galaxy S26 Ultra ile Android listenin geri kalanındaki modeller tüketici alışkanlıklarını gösterdi. İşte o liste

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

İPHONE 17'NİN MUTLAK HAKİMİYETİ
2026 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en çok tercih edilen telefonu, %6'lık pazar payıyla standart iPhone 17 oldu. Apple'ın bu yıl baz modele eklediği üst düzey özellikler, tüketicilerin Pro modellere gitmediğini gösterdi. iPhone 17'yi sırasıyla Pro Max ve Pro modelleri takip ederek Apple'ın zirvedeki yerini korudu.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Küresel ekonomi ve tedarik zincirindeki aksaklıkların etkisiyle akıllı telefon pazarı %11 daralırken, Apple'ın satış adetleri %5 arttı. Şirketin satışlarındaki artışta Hindistan ve Japonya pazarlarındaki gelişmeler etkili oldu.

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2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

"RAM KRİZİ" DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?
2026 yılına damga vuran en büyük engel küresel RAM sıkıntısıydı. Üreticiler, kısıtlı parçaları daha yüksek kar bırakan premium modellere yönlendirmek zorunda kaldı. Bu durum, giriş segmenti telefonların arzını azaltırken, tüketicileri daha kaliteli ve daha pahalı olan üst segment cihazlara yöneltti. Sonuç olarak en çok satan 10 telefonun pazar payı %26'ya fırladı.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

ANDROİD'İN GÜÇLÜ KALESİ: GALAXY S26 ULTRA
Listenin dördüncü sırasında, Android dünyasının en popüler cihazı olan Galaxy S26 Ultra yer alıyor. Samsung'un yapay zeka odaklı yeni amiral gemisi, bir önceki yıla göre listede tam beş basamak birden yükselerek dev bir başarıya imza attı. Premium segmentte iPhone'un en büyük rakibi olan S26 Ultra, teknoloji meraklılarının ilk tercihi olmaya devam ediyor.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

GÜNEY KORE'DE BEKLENMEDİK APPLE RÜZGARI
iPhone 17 serisinin çıkışıyla birlikte Apple, Güney Kore'deki satışlarını neredeyse ikiye katladı. Samsung'un kalesinde yaşanan bu değişim, global rekabetin ne kadar sertleştiğini ve kullanıcıların marka sadakatinden ziyade inovasyona odaklandığını gösteriyor.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

BÜTÇE DOSTU DEVLER: İPHONE 17E VE GALAXY A SERİSİ
Listenin yedinci sırasında, MagSafe desteği ve artırılmış depolama alanıyla dikkat çeken ekonomik model iPhone 17e yer alıyor. Samsung tarafında ise Galaxy A07 ve A17 modelleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek satış hacmiyle markanın küresel pazar payını korumasını sağlayan gizli kahramanlar oldu.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

KULLANICILAR NEDEN "BAZ" MODELE YÖNELDİ?
Eskiden kullanıcılar en iyi özellikler için sadece "Pro" modelleri tercih ederken, iPhone 17 ile bu durum değişti. Apple'ın ekran teknolojisi ve işlemci gücü gibi kritik özellikleri standart modele de taşıması, iPhone 17'yi fiyat-performans anlamında rakipsiz kıldı. Bu strateji, standart modelin "dünyanın en çok satan telefonu" unvanını almasını sağladı.

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

İŞTE 2026'NIN EN ÇOK SATAN 10 TELEFONU
Sıralama pazar payı ağırlığına göre şu şekilde netleşti:
iPhone 17 (Pazarın Lideri)

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

iPhone 17 Pro Max

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

iPhone 17 Pro

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Samsung Galaxy S26 Ultra

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Samsung Galaxy A07

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Samsung Galaxy A17 5G

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

iPhone 17e

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Samsung Galaxy A17 4G

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

Samsung Galaxy S26

2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

iPhone 16

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör