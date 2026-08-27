2026’nın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu: iPhone 17 Zirvede! İşte Listeye Damga Vuran O Modeller

KULLANICILAR NEDEN "BAZ" MODELE YÖNELDİ?

Eskiden kullanıcılar en iyi özellikler için sadece "Pro" modelleri tercih ederken, iPhone 17 ile bu durum değişti. Apple'ın ekran teknolojisi ve işlemci gücü gibi kritik özellikleri standart modele de taşıması, iPhone 17'yi fiyat-performans anlamında rakipsiz kıldı. Bu strateji, standart modelin "dünyanın en çok satan telefonu" unvanını almasını sağladı.