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2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri" raporunu yayınladı. TSK'nın göz bebeği Bordo Bereliler, kusursuz operasyonları ve taktiksel üstünlüğüyle listeye damga vurdu. İşte ezber bozan o sıralama...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:58
2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

Küresel savunma sanayiinde kartların yeniden dağıtıldığı 2026 yılında, askeri güç dengelerini altüst eden dev rapor nihayet yayınlandı. Uluslararası askeri analiz platformu Global Firepower, dünyanın en seçkin askeri birliklerini kapsayan "2026'nın En Güçlü Özel Kuvvetleri" listesini resmi olarak duyurdu.

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

Sadece devasa bütçelerin değil; saha tecrübesi, taktiksel zeka ve çelik iradenin belirleyici olduğu bu yeni dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu Bordo Bereliler sergilediği performansla uluslararası savunma kulislerinde yankı uyandırdı. Sınır ötesindeki noktasal operasyonları ve yerli savunma teknolojileriyle fark yaratan birliğimiz, dünya devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı.

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

Süper güçlerin beklenmedik sonuçlarla karşılaştığı ve dengelerin değiştiği bu nefes kesen listede Bordo Berelilerimiz kaçıncı sırada yer aldı?

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2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu