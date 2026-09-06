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2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama
2026’nın En Güçlü Özel Kuvvetleri Açıklandı! Bordo Bereliler Dünya Devlerini Geride Bıraktı: İşte Gurur Veren Sıralama
Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri" raporunu yayınladı. TSK'nın göz bebeği Bordo Bereliler, kusursuz operasyonları ve taktiksel üstünlüğüyle listeye damga vurdu. İşte ezber bozan o sıralama...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:58