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22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın tartıdaki rakam bir türlü değişmiyor mu? Beslenmenize dikkat edip egzersiz yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız, çözüm daha fazla çaba harcamak değil, yönteminizi değiştirmek olabilir. Yıllarca kilo vermeye çalışan Ruth Soukup da bu döngünün içindeydi. Ancak uyguladığı yöntemleri değiştirdiğinde işler tersine döndü ve 6 ayda 22 kilo verdi. Üstelik verdiği kiloları geri almadan korumayı başardı. Soukup, kilo verme sürecinde kendisi için fark yaratan değişiklikleri paylaştı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:53
22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Soukup'un kilo verme sürecinde uyguladığı ve sonuç almasını sağlayan yöntemler ile verdiği kiloları korumasına yardımcı olan değişiklikler şöyle...

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

KİLOLARDAN KURTULMAK KOLAY OLMADI

Ruth, yıllar boyunca kilo vermek için pek çok farklı yöntem denedi. Sebze ağırlıklı beslenmeden kalori takibine kadar birçok yolu uygulayan Soukup, bununla da yetinmeyip her gün 5 ila 8 kilometre koştu. Ancak gösterdiği yoğun çabaya rağmen tartıdaki değişim beklediği gibi olmadı.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Yıllar boyunca kilomla mücadele ettim ve sayısız diyet programı uyguladım. Birçok kez başarısız oldum. Oysa doğru şeyleri yaptığımı sanıyordum. Sağlıklı beslendiğime inanıyordum, düzenli egzersiz yapıyordum, ancak yine de vücudum kilo vermeyi reddediyordu" diye anlatıyor.

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22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

43 YAŞINDA YENİ BİR YOLA GİRDİ

Yıllar süren hayal kırıklıklarının ardından Ruth, uyguladığı yöntemlerin artık sonuç vermediğini fark etti. Bunun üzerine alışkanlıklarını sorgulayarak kilo verme sürecinde tamamen farklı bir strateji benimsemeye karar verdi.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Neden hiçbir yöntemin işe yaramadığını, metabolizmamın neden sanki yavaşlamış gibi davrandığını anlamaya çalışıyordum. Bir noktadan sonra umudumu kaybetmeye başladım. Belki bu hissi siz de tanıyorsunuzdur. Ancak 43 yaşıma geldiğimde, bu kısır döngüden çıkmam gerektiğini fark ettim ve tamamen farklı bir yol denemeye karar verdim" diyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Bu aşamada Ruth, klasik diyet anlayışını bir kenara bırakarak kilo verme sürecinin arkasındaki bilimsel mekanizmaları araştırmaya yöneldi.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"KİLO VERMEK SADECE KALORİ SAYMAK DEĞİL, HORMONLARI DENGELEMEK"

Ruth, kilo kaybının yalnızca kalori açığı oluşturmaktan ibaret olmadığını, hormonların bu süreçte belirleyici bir rol üstlendiğini fark etti.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Diyet yapmayı bir kenara bırakıp, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda kilo vermenin ardındaki bilimi anlamaya odaklandım. Yaş ilerledikçe vücudun neden kilo almaya daha yatkın hale geldiğini ve kilo vermenin neden zorlaştığını öğrenmek istedim. Sonunda önemli bir gerçeği fark ettim: Kilo vermek sandığımız gibi yalnızca kalori açığıyla ilgili değil; asıl belirleyici olan hormonlarımız" diye anlatıyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Bu farkındalık, Ruth'un kilo verme yaklaşımını kökten değiştirdi. Kalori hesabı yapmak yerine hormon dengesini desteklemeye ve vücudunu gerçekten besleyen gıdalara yöneldi. Bu değişim sayesinde 22 kilo vermeyi başardı ve verdiği kiloyu yıllardır korudu.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

İŞTE KALICI KİLO KAYBINI GETİREN 5 KRİTİK DEĞİŞİKLİK

1. KALORİ SAYMAYI BIRAKTI

Ruth, yıllarca her lokmayı hesaplayarak kalori açığı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun beklediği sonucu vermediğini söylüyor. Zamanla bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını fark eden Soukup, kalori saymayı tamamen bıraktı. Bunun yerine, vücudunu gerçekten besleyen doğru gıdalara odaklanarak daha dengeli bir yol izlemeye başladı.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Bunun yerine, hormon dengesini destekleyen ve vücudun ihtiyaçlarına odaklanan bir beslenme düzeni benimsedi.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

2. ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARI HAYATINDAN ÇIKARDI

İlk yaptığı değişikliklerden biri, şeker ve işlenmiş gıdaları tamamen bırakmak oldu.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Şekerden arındım ve işlenmiş gıdaları hayatımdan çıkardım. Hormonlarınızı dengelemek için yapmanız gereken ilk şey budur," diye vurguluyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Şekerin insülin seviyelerini dalgalandırarak kilo alımına neden olduğunu, işlenmiş gıdaların ise vücutta inflamasyonu artırarak metabolizmayı yavaşlattığını belirtiyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

3. PROTEİN TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Ayrıca beslenme düzenini yeniden gözden geçirerek protein alımını önemli ölçüde artırdı.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Eskisinden çok daha fazla sağlıklı yağ ve besleyici proteinler tüketmeye başladım" diye anlatıyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Araştırmalara göre, protein tüketmek sadece kilo vermeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kas kaybını önleyerek vücut kompozisyonunu iyileştirir.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

4. KARDİYO YERİNE GÜÇ ANTRENMANINA YÖNELDİ

Eskiden kilo vermek için saatlerce koşu yaparken, şimdi güç antrenmanlarına odaklanıyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

"Yoğun kardiyo ile kalori yakmaya çalışmak yerine, ağırlık antrenmanına ve kas kütlesi oluşturmaya yöneldim" diyor.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Mayo Clinic'e göre, ağırlık çalışmaları vücut yağını azaltırken kas kütlesini korumaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca kemik sağlığını destekler, yaşam kalitesini artırır ve kilo yönetimini kolaylaştırır.

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

5. KISA VADELİ DEĞİL, UZUN VADELİ DÜŞÜNDÜ

Son olarak, süreci bir yarış gibi görmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya odaklandı. "Kendime bir zaman çizelgesi belirlemedim. Sadece sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmaya çalıştım. Ancak yine de altı ayda 22 kg verdim ve üç yıldır bu kiloyu koruyorum" diyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör