Trend Galeri Trend Yaşam 22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

22 kilo verdiren gizli formül! Ne aç kalmanız gerekiyor ne de ter dökmeniz

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın tartıdaki rakam bir türlü değişmiyor mu? Beslenmenize dikkat edip egzersiz yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız, çözüm daha fazla çaba harcamak değil, yönteminizi değiştirmek olabilir. Yıllarca kilo vermeye çalışan Ruth Soukup da bu döngünün içindeydi. Ancak uyguladığı yöntemleri değiştirdiğinde işler tersine döndü ve 6 ayda 22 kilo verdi. Üstelik verdiği kiloları geri almadan korumayı başardı. Soukup, kilo verme sürecinde kendisi için fark yaratan değişiklikleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:53