23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

23 YILDIR KAYIP OLAN ELİFE DOĞRUL'A NE OLDU?

Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın anlattıklarına göre annesi, eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Belirli aralıklarla Aydın'ın Söke ilçesine gelerek kızını ziyaret eden Doğrul, 2003 yılındaki son gelişinde Mersin'e döneceğini söyledi. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.