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23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!
23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!
Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Dosyada korkunç iddialar gündeme geldi. Aile cinayete kurban gittiğini düşünüyor ve şüphelendikleri isimler de ortak. Peki Elif'e Doğrul'a ne oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:52