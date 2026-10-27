Trend Galeri Trend Yaşam 23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Dosyada korkunç iddialar gündeme geldi. Aile cinayete kurban gittiğini düşünüyor ve şüphelendikleri isimler de ortak. Peki Elif'e Doğrul'a ne oldu? İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:52
23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Kaybolduğunda 24 yaşında ve iki çocuk annesi olan Doğrul'un başına ne geldiği yıllardır aydınlatılamazken, canlı yayında ortaya atılan iddialar dosyadaki cinayet şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Canlı yayında dile getirilen iddiaları ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Programda Müge Anlı, Metin Musacalı ve ağabey Türkey Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbiri kararı verildiğini duyurdu.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

23 YILDIR KAYIP OLAN ELİFE DOĞRUL'A NE OLDU?

Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın anlattıklarına göre annesi, eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Belirli aralıklarla Aydın'ın Söke ilçesine gelerek kızını ziyaret eden Doğrul, 2003 yılındaki son gelişinde Mersin'e döneceğini söyledi. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Aradan geçen yıllara rağmen Doğrul'un nerede olduğu ve başına ne geldiği soruları yanıt bulmadı. Ailesi, genç kadının cinayete kurban gittiğinden şüphelenirken, programda gündeme gelen iddialar dikkatleri yeniden aile çevresindeki isimlere çevirdi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

CANLI YAYINDA İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ CİNAYETLE SUÇLADI

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, Doğrul'un kaybolduğu dönemde bölgede konuşulduğu öne sürülen iddialar da canlı yayında gündeme geldi. Programa katılan Zekeriye, o dönemde Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'un ölümüyle ilişkilendirildiğini ileri sürdü.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Elife Doğrul'un eski eşi Talip Musacalı da kardeşi Metin Musacalı'yı cinayetle suçladı. Böylece yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasında aile üyelerinin birbirlerine yönelttiği suçlamalar yeniden gündeme geldi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

METİN MUSACALI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara karşı çıkan Metin Musacalı ise suçlamaları kabul etmedi. Musacalı, Elife Doğrul'u öldürdüğü iddiasına tepki göstererek, "Öldürmüşüm madem. Nerede bu insan? O zaman gitsinler. Kim öldürdüyse bulsunlar. Çıkarsınlar. Şu beladan kurtulayım ben." ifadelerini kullandı.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

Talip Musacalı da kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek cinayetle ilgisinin olmadığını savundu.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında çarpıcı gelişme! Canlı yayın ihbar kabul edildi: İki kardeş birbirini suçladı!

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, GÖZLER SORUŞTURMADA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen iddiaların ardından savcılığın devreye girmesi, 23 yıllık kayıp dosyasında yeni bir sürecin başladığını gösterdi. Müge Anlı, Metin Musacalı ve Türkey Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #SÖKE #MÜGE ANLI