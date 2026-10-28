23 yıllık kayıp Elife Doğrul dosyasında kan donduran iddia! ‘Mezar’ hattından arayıp tehdit etmiş: ‘Karısına gözdağı vermek için öldürdü’

"MEZAR HATTI" TEHDİTİ: TANIKLAR NEDEN KORKUYOR?

Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise olayla ilgili konuşmak isteyen kişilerin "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden arandığı ve tehdit edildiği yönünde oldu.