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23 yıllık kayıp Elife Doğrul dosyasında kan donduran iddia! ‘Mezar’ hattından arayıp tehdit etmiş: ‘Karısına gözdağı vermek için öldürdü’
23 yıllık kayıp Elife Doğrul dosyasında kan donduran iddia! ‘Mezar’ hattından arayıp tehdit etmiş: ‘Karısına gözdağı vermek için öldürdü’
Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Dosyada korkunç iddialar gündeme geldi. Cesedin yakıldığı iddiasından, cinsel saldırı ve tehdit suçlamalarına tanıkların anlattıkları dikkat çekti. Peki Elife Doğrul'a ne oldu? 23 yıllık sır perdesi aralandı mı?İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.10.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 15:00