26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.