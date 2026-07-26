Trend
Galeri
Trend Yaşam
26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!
26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu haritalarına göre, Pazar gününü dışarıda geçirecekleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına sürprizi bekliyor. Ancak asıl tehlike yeni haftada kapıda! Yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte termometreler adeta çıldıracak ve 44 dereceleri bulan çöl sıcakları Türkiye'yi esir alacak. Peki bugün hangi illerde kuvvetli yağış var, cehennem sıcakları tam olarak ne zaman başlıyor? İşte planlarınızı baştan yaptıracak gün gün, il il hava durumu detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:17