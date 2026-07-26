Trend Galeri Trend Yaşam 26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu haritalarına göre, Pazar gününü dışarıda geçirecekleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına sürprizi bekliyor. Ancak asıl tehlike yeni haftada kapıda! Yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte termometreler adeta çıldıracak ve 44 dereceleri bulan çöl sıcakları Türkiye'yi esir alacak. Peki bugün hangi illerde kuvvetli yağış var, cehennem sıcakları tam olarak ne zaman başlıyor? İşte planlarınızı baştan yaptıracak gün gün, il il hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:17
26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

Pazar sabahı güne uyananları serin ve yağışlı bir sürpriz bekliyor. Meteoroloji haritalarına yansıyan devasa yeşil alanlar, şiddetli yağışın habercisi konumunda. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü (Ankara ve çevresi) ve Karadeniz bölgesini kapsayan geniş bir hatta, sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: O İLLERDE "KUVVETLİ YAĞIŞ" ALARMI!

Öğle saatlerinde de etkisini sürdürecek olan bu gök gürültülü sağanak yağışlar, 12:00 ile 18:00 saatleri arasında da aynı bölgelerde hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Hafta sonu planı yapanların su baskınlarına ve ani su birikintilerine karşı şemsiyesiz yola çıkmaması şart.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

AKŞAM SAATLERİNDE GÖZLER DOĞU KARADENİZ'E ÇEVRİLİYOR

Gün boyu batı ve iç kesimleri esir alan yağışlı sistem, akşam saatlerine doğru doğuya doğru kayarak etkisini belirli bölgelere daraltıyor. Saat 18:00'den itibaren yağışlı havanın ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz'de; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

Gece yarısından sonra ve pazartesi sabahının ilk ışıklarına (00:00-06:00) kadar ise yağışlar sadece Trabzon, Rize ve Artvin üçgeninde tutunmaya devam edecek. Diğer bölgelerimiz ise pazartesi sabahına daha sakin ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle uyanacak.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

UZMANLAR UYARDI: YAĞMURLAR GİDİYOR, ÇÖL SICAKLARI BASTIRIYOR!

Pazar günkü fırtınalı ve yağışlı havanın ardından, Türkiye haftaya yepyeni bir iklim dalgasıyla başlıyor. Pazartesi gününden itibaren sağanak yağışlar yurdu büyük ölçüde terk ederken, güneş yüzünü tüm yakıcılığıyla gösterecek. Salı günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar hızla tırmanışa geçerken, asıl alarm Güney Doğu Anadolu Bölgesi için veriliyor.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

Güneydoğu'da termometreler salı günü 41-42 dereceleri görecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatısı ve Karadeniz'in bir kısmı tekrar yerel yağışlar alsa da, ülkenin güneyindeki kavurucu sıcaklık dalgası etkisini daha da artırarak 43 derecelere kadar ulaşacak.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

Perşembe günü ise termometrelerin adeta patlama noktasına gelerek Güneydoğu'da 44 dereceleri işaret etmesi bekleniyor. Vatandaşların hafta ortasından itibaren güneş çarpması ve aşırı sıcaklara karşı maksimum düzeyde tedbir alması gerekiyor.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde bu hafta hava durumu adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşatacak. Başkent Ankara, pazar günü sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların hedefi olurken, pazartesiden itibaren yağışa veda ederek 34 derecelere varan sıcak günlerin etkisine girecek.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

İstanbul'da pazar günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, kentin doğusunda yağış geçişli bir seyir izlenirken, yeni haftada gökyüzü açacak ve termometreler 33-36 derece bandına kadar çıkacak. Ege'nin incisi İzmir ise hafta boyunca yağıştan tamamen uzak, az bulutlu ve kavurucu bir güneşin etkisinde kalacak; kentte sıcaklıkların hafta ortasında 37 ila 40 dereceye kadar tırmanması bekleniyor.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

26 TEMMUZ 2026, PAZAR

Haftanın son gününde yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde oldukça hareketli bir hava durumu gözlemlenmektedir. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun geniş bir bölümü ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Yağışlı havanın aksine, Ege kıyıları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli bir hava ve yüksek sıcaklık uyarıları (termometre simgeleri) dikkat çekmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

27 TEMMUZ 2026, PAZARTESİ

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem yurdu büyük ölçüde terk etmektedir. Sadece kuzeydoğu uç kesimlerde (Artvin, Ardahan çevreleri) ve Trakya'nın en batısında dar bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Yurdun geri kalanında az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olurken, sıcak hava dalgası etkisini artırarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamına yayılmaktadır.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

28 TEMMUZ 2026, SALI

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisini daha da genişletmektedir. Kuzeydoğudaki dar bir alan hariç yurt genelinde yağış beklenmemekte; bol güneşli bir hava görülmektedir. Aşırı sıcaklık uyarıları İç Anadolu'nun doğusunu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerini de içine alacak şekilde genişlerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 41-42 derecelere kadar ulaştığı görülmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

29 TEMMUZ 2026, ÇARŞAMBA

Haftanın ortasında yurdun kuzeybatı kesimlerine yeni bir yağışlı sistem giriş yapmaktadır. Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden yüzünü göstermektedir. Ancak bu yağışlı sistem güney ve doğu bölgeleri etkilememekte; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve bilhassa 43 dereceyi gören Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak hava dalgası gücünü korumaya devam etmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

30 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Yağışlı havanın etki alanı doğuya doğru kayarak genişlemektedir. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin geneli ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Kuzeydeki bu serinletici yağışlara rağmen, Ege'nin güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli sıcaklar etkisini sürdürmekte olup, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer 44 dereceye kadar tırmandığı tahmin edilmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Marmara'nın doğusundan başlayarak Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı, İç Anadolu'nun geneli ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan geniş alanda şimşekli yağış aktivitesi görülmektedir. Özellikle kuzey kesimlerde harita üzerinde belirtilen "Kuvvetli Yağış" uyarıları dikkat çekmektedir. Ege, Batı Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakimdir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Yağışlı sistemin etki alanını genel hatlarıyla koruduğu gözlemlenmektedir. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Kuzey şeridindeki kuvvetli yağış bandı varlığını sürdürürken, yurdun batı ve güneydoğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü yağış sisteminin dışında kalarak parçalı ve az bulutlu geçmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Yağışlı sistem yurdun batı ve iç kesimlerini büyük ölçüde terk etmektedir. Gün içinde İç Anadolu, Marmara'nın doğusu ve Batı/Orta Karadeniz'de etkili olan yağışlar yerini açık ve parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Gök gürültülü sağanak yağışlar doğuya doğru kayarak sadece Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin) ve Ardahan çevrelerinde dar bir alanda etkisini sürdürmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

GECE (00:00 - 06:00)

Yağışlı alan iyice daralmıştır. Yalnızca Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Ülkenin geri kalanında ise yağış beklenmemekte olup, harita genelinde bulutlanmanın azaldığı, açık ve sakin bir havanın hakim olduğu görülmektedir.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (K. Maraş'ın doğusu hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Temmuz Pazar hava durumu! Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yağmurlar gidiyor çöl sıcakları geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı