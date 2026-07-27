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27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava durumu tahminini yayınladı. Türkiye, yeni haftada adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Güneydoğu'da termometreler 44 dereceye kadar tırmanarak tehlikeli seviyelere ulaşırken, hafta ortasından itibaren Marmara ve Karadeniz'i vuracak sürpriz yaz sağanakları için acil uyarı geldi. Peki, fırtına hangi illerde etkili olacak, kavurucu sıcaklara karşı kimler, ne zaman dikkat etmeli? İşte herkesin merakla beklediği haftalık hava durumu raporunun kritik detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:24
27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde bol güneşli, açık ve oldukça sıcak bir hava hakimken, Doğu Karadeniz şeridinde durumlar biraz farklı. Özellikle öğle saatlerine doğru Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: KARADENİZ'DE ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!

Tatilciler ve Ege ile Akdeniz sahillerinde vakit geçirenler için tüm gün kusursuz bir deniz havası sunulurken, akşam saatleriyle birlikte Karadeniz'deki yağışlar da yerini parçalı bulutlara bırakacak ve geceye ülke genelinde sakin, açık bir gökyüzüyle gireceğiz.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde bu hafta hava sıcaklıkları ve gökyüzü hareketleri oldukça farklı seyredecek. İstanbul'da haftaya 31-32 derece civarında sıcak ve az bulutlu başlayan hava, Çarşamba ve Perşembe günleri yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak ve termometreler 28-29 derecelere çekilerek İstanbullulara nefes aldıracak.

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27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Ankara genelinde hafta boyunca yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü eşliğinde sıcaklıklar 27 ile 31 derece arasında seyrederek mevsim normallerinde tutunacak.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

İzmir ise adeta kavrulacak; hafta başı 36-37 derece olan termometreler, Salı gününden itibaren tırmanışa geçerek hafta ortasında 41-42 derecelere kadar yükselecek ve tam anlamıyla basık bir çöl sıcağı şehre hakim olacak.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

HAFTA ORTASI PLAN YAPANLARA KÖTÜ HABER: YAĞIŞLI SİSTEM YURDU SARIYOR

Salı günü yüksek sıcaklıklar tüm yakıcılığıyla ülke genelinde etkisini sürdürürken, sadece kuzeydoğu sınırımızda lokal yağış geçişleri görülecek. Ancak asıl meteorolojik kırılma Çarşamba günü başlıyor. Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi ve Karadeniz sahillerine gök gürültülü sağanak yağışlar giriş yapıyor.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Perşembe gününe gelindiğinde ise bu yağışlı sistem etki alanını iyice genişleterek Marmara'nın tamamını, Kuzey Ege'yi ve Karadeniz'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Eğer hafta ortasında açık hava organizasyonunuz veya kısa bir tatil planınız varsa, aniden bastıracak yaz sağanaklarına ve bölgesel fırtınalara karşı mutlaka B planınızı hazır tutun.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

UZMANLARDAN ACİL UYARI: GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER PATLAYACAK!

Kuzey ve batı kesimler hafta ortası yağışla biraz olsun serinlerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için adeta tehlike çanları çalıyor. Pazartesi günü 38-39 derece bandında seyreden sıcaklıklar, hafta boyunca her gün üzerine koyarak artacak ve Cuma günü bölgenin doğusunda (Batman/Şırnak hattı) tam 44 dereceye, Şanlıurfa ve çevresinde ise 42 dereceye ulaşacak.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Uzmanlar, güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça kesinlikle dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların ve çocukların bu tehlikeli sıcak hava dalgasına karşı ekstra korunması hayati önem taşıyor.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK GÜNCEL HARİTAYI PAYLAŞTI

27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde genellikle az bulutlu, güneşli ve sıcak bir hava hakimdir. Marmara Bölgesi'nin batısında (Trakya kesimi) ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınırlarında lokal olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar oldukça yüksektir; İzmir ve Antalya'da 37°C, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 39°C civarında sıcaklık değerleri ölçülmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

28 TEMMUZ 2026 SALI

Salı günü sıcaklıkların ülke genelinde tırmanışa geçtiği, özellikle güney ve güneydoğu bölgelerde kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 40°C barajını aşarak Şanlıurfa ve Batman'da 42°C, Diyarbakır'da 41°C'ye ulaşmaktadır. Yurt genelinde bol güneşli bir gökyüzü izlenirken, sadece Kuzeydoğu Anadolu'nun uç kesimlerinde (Kars ve Ardahan çevreleri) kısa süreli gök gürültülü sağanaklar etkisini sürdürmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapmaktadır. Marmara Bölgesi'nin geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Yağışa rağmen Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıklar zirve yapmakta, İzmir'de 41°C gibi oldukça yüksek değerler görülmektedir. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 40°C ve üzerindeki bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE

Perşembe gününe gelindiğinde yağışlı sistemin etki alanını doğuya doğru genişleterek neredeyse tüm Karadeniz sahil şeridini, Marmara'nın doğusunu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına aldığı gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde bulutlanma ve yağışla birlikte sıcaklıklarda dengelenmeler yaşansa da, yurdun güney yarısı aşırı sıcakların baskısı altındadır. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 43°C'yi bulurken, Ege ve Akdeniz kıyıları da yüksek sıcaklık ve bol güneşli havayı korumaktadır.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

31 TEMMUZ 2026 CUMA

Haftanın son gününde yağışlar Marmara'yı büyük ölçüde terk ederken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde az bulutlu ve güneşli hava tekrar tam hakimiyet kurmuştur. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar haftanın en uç seviyelerine ulaşarak Şanlıurfa ve Batman'da 44°C, Diyarbakır'da 43°C olarak haritaya yansımaktadır ki bu durum tehlikeli boyutta bir sıcak hava dalgasına işaret etmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve açık bir gökyüzü hakimdir. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri güne tamamen açık ve güneşli bir başlangıç yapmaktadır. Marmara Bölgesi'nde (özellikle Trakya ve İstanbul çevreleri) ve Karadeniz kıyı şeridinde parçalı bulutlu bir hava görülürken, Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri) güne gök gürültülü sağanak yağışlarla başlanmaktadır.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde ülke genelindeki sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürmektedir. Güney, batı ve iç kesimlerde bulutsuz gökyüzü tam hakimiyetine devam ederken, Marmara ve Batı/Orta Karadeniz kıyılarındaki parçalı bulutlu yapı korunmaktadır. Doğu Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışlar bu saat diliminde de etkili olmaya devam etmekte olup, iç kesimlerdeki (Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) bulutlanma yoğunluğunu korumaktadır.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)

Gün boyu Doğu Karadeniz'de etkili olan gök gürültülü yağışlı sistemin bölgeyi terk ettiği ve yerini bulutlu bir havaya bıraktığı görülmektedir. Karadeniz sahil şeridi boyunca ve Marmara Bölgesi'nin genelinde (Edirne, Çanakkale, İstanbul, Bursa) parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmektedir. Yurdun geri kalan tüm bölgelerinde ise yağışsız, açık ve sakin bir akşam geçirilmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

GECE SAATLERİ (28 TEMMUZ 2026 SALI, 00:00 - 06:00)

Gece saatlerine ve salı gününün ilk ışıklarına geçişte yurt genelinde oldukça sakin bir hava durumu tablosu çizilmektedir. Gece periyodu boyunca hiçbir bölgede yağış beklenmemektedir. Sadece Marmara'nın kuzeybatı kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer parçalı bulutlar gözlemlenirken, ülkenin çok büyük bir bölümünde açık bir gökyüzü sabah saatlerine kadar hakimiyetini sürdürmektedir.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı