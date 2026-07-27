27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve açık bir gökyüzü hakimdir. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri güne tamamen açık ve güneşli bir başlangıç yapmaktadır. Marmara Bölgesi'nde (özellikle Trakya ve İstanbul çevreleri) ve Karadeniz kıyı şeridinde parçalı bulutlu bir hava görülürken, Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri) güne gök gürültülü sağanak yağışlarla başlanmaktadır.