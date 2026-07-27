27 Temmuz Pazartesi hava durumu! Meteoroloji güncel haritayı paylaştı: 44 dereceyi gören çöl sıcakları kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava durumu tahminini yayınladı. Türkiye, yeni haftada adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Güneydoğu'da termometreler 44 dereceye kadar tırmanarak tehlikeli seviyelere ulaşırken, hafta ortasından itibaren Marmara ve Karadeniz'i vuracak sürpriz yaz sağanakları için acil uyarı geldi. Peki, fırtına hangi illerde etkili olacak, kavurucu sıcaklara karşı kimler, ne zaman dikkat etmeli? İşte herkesin merakla beklediği haftalık hava durumu raporunun kritik detayları...