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33 yıllık dev markadan şaşırtan karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!
33 yıllık dev markadan şaşırtan karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!
Moda dünyasında 33 yıllık bir dönem sona eriyor! Türkiye'nin köklü giyim devi, tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Stokları eritmek için başlatılan ve %75'e varan dev tasfiye indirimi, alışveriş tutkunlarını mağazalara akın ettirdi.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:44