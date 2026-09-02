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33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

Moda dünyasında 33 yıllık bir dönem sona eriyor! Türkiye'nin köklü giyim devi, tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Stokları eritmek için başlatılan ve %75'e varan dev tasfiye indirimi, alışveriş tutkunlarını mağazalara akın ettirdi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:59
33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

Yıllardır gardıropların vazgeçilmezi olan 33 yıllık ünlü giyim markası, radikal bir kararla kepenk indirmeye hazırlanıyor. Sektörde bomba etkisi yaratan bu haberin ardından marka, tüm ürünlerinde "her şey dahil" %75 indirim başlattığını açıkladı. Mağazalardaki rafların boşalmasına neden olan bu dev kampanya, hem üzüntüyü hem de büyük bir alışveriş çılgınlığını beraberinde getirdi. Ekonomik sarsıntılar ve değişen piyasa koşulları, bir devin daha vedasına yol açtı.

33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

33 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR!
İngiltere perakende sektörünün simge isimlerinden Leading Labels, 1993 yılında başladığı yolculuğun sonuna geldi. 33 yıldır kaliteli giyimi uygun fiyatla buluşturan dev zincir, 15 mağazasının tamamını kapatma kararı alarak sektörü şoka uğrattı.

33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

TASFİYE MEMURU GÖREVLENDİRİLDİ!
Şirketin yılın ilk aylarında başlayan mali sıkıntıları, 26 Mayıs itibarıyla resmi bir tasfiye sürecine dönüştü. Resmi kayıtlara göre zamanında teslim edilmemiş mali hesapları bulunan şirket için atanan tasfiye memurları, tüm varlıkların satışı için düğmeye bastı.

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33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

DÜNYA MARKALARINDA %75 DEV İNDİRİM!
Leading Labels mağazalarında satışa sunulan prestijli markaların ürünleri, tasfiye kapsamında %75 indirimle raflara çıktı. Mağaza camlarına asılan dev "Kapatıyoruz" ilanları, alışveriş tutkunlarını harekete geçirdi.

33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

BU ŞEHİRLERDEKİ TÜM MAĞAZALAR KAPANIYOR!
Tasfiye kararı kapsamındaki 15 nokta arasında; Basildon, Bolton, Boston, Carlisle, Ipswich, Lincoln, Norwich ve Stevenage gibi kritik ticaret merkezleri yer alıyor. Bu bölgelerdeki tüketiciler, 33 yıllık markanın son ürünlerini almak için mağaza önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR DEVRİN SONU!
Leading Labels'ın vedası, fiziksel mağazacılığın zorlu bir sınavdan geçtiğini bir kez daha kanıtladı. Artan işletme maliyetleri ve müşterilerin internet alışverişine yönelmesi, 33 yıllık devin sonunu getiren başlıca etkenler olarak gösteriliyor.

33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

STOKLAR TAMAMEN ERİMEKTEN ÖNCE SON FIRSAT!
Şirketin şu anki tek amacı, mağaza kapılarına kilit vurulmadan önce eldeki tüm stokları nakde çevirmek. %75'e varan indirim oranlarının, stoklar azaldıkça daha da radikal seviyelere çekilmesi bekleniyor ancak en popüler markaların ürünleri şimdiden tükenmek üzere.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör