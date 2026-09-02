33 yıllık dev markadan şok karar: Tüm mağazalar kapanıyor! %75 indirimle fiyatlar dibe vurdu!

Yıllardır gardıropların vazgeçilmezi olan 33 yıllık ünlü giyim markası, radikal bir kararla kepenk indirmeye hazırlanıyor. Sektörde bomba etkisi yaratan bu haberin ardından marka, tüm ürünlerinde "her şey dahil" %75 indirim başlattığını açıkladı. Mağazalardaki rafların boşalmasına neden olan bu dev kampanya, hem üzüntüyü hem de büyük bir alışveriş çılgınlığını beraberinde getirdi. Ekonomik sarsıntılar ve değişen piyasa koşulları, bir devin daha vedasına yol açtı.