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360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı
360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori vilayetinde yer alan tarihi Hirosaki Kalesi, sıra dışı bir restorasyon yöntemine sahne oldu. Kaleye ait 360 tonluk devasa kule, makine kullanılmadan, tamamen insan gücü ve antik bir teknikle taşındı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:29