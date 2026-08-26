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360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori vilayetinde yer alan tarihi Hirosaki Kalesi, sıra dışı bir restorasyon yöntemine sahne oldu. Kaleye ait 360 tonluk devasa kule, makine kullanılmadan, tamamen insan gücü ve antik bir teknikle taşındı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 11:29
360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Japonya'da asırlık bir gelenek, yüzlerce yıllık tarihi bir yapıyı geleceğe taşımak için yeniden hayat buldu. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların nefes kesen iş birliği, hem kültürel mirası koruma bilincini hem de ortak dayanışmanın gücünü gözler önüne seriyor.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Japonya'nın Öneli Turistik Merkezi İnsan Gücüyle Yer Değiştirdi!

Hirosaki Kalesi'ndeki kule, Japonya'da günümüze kalan 12 benzer yapıdan biridir. Tsugaru klanının merkezi olan kale, 1611 yılında tamamlanmış, ancak 1627 yılında bir yıldırım çarpması sonucu barut deposunda çıkan yangında tamamen yanmıştır.

1810 yılında yeniden inşa edilen kale, özellikle kiraz çiçeği mevsiminde her yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çeken önemli bir turistik mekandır.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Geleneksel Hikiya Yöntemini Kullandılar

Tarihi yapıları parçalamadan, makaralar ve raylar üzerinde kaydırarak taşımayı sağlayan asırlık hikiya yöntemi sayesinde kale kulesi iki günde 2 metreden fazla yer değiştirdi.

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360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

1611 yılında inşa edilen ve günümüzdeki hali 1810'dan kalan yapı, depremde hasar gören surların onarımı için yerinden edilmişti. 2.185 taşın tek tek orijinal yerine yerleştirilmesinin ardından kulenin dönüş yolculuğu başladı.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

1.800 Kontenjana 8.000 Başvuru Geldi!

Etkinliğe katılmak için dünyanın dört bir yanından talep yağdı. Belirlenen 1.800 kişilik kontenjan için 8.000 başvuru yapıldı.

Kura ile belirlenen katılımcılar, yalnızca Japonya'dan değil; Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan kente geldi.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

80'er kişilik dönüşümlü gruplar, "so-re, so-re" (çek, çek!) tezahüratları eşliğinde 30 metrelik iplere asılarak yapıyı ilk gün 1,13 metre, ikinci gün ise 1,09 metre çekti.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Ay Sonuna Kadar 5 Metre Daha Kaydırılacak

Ağustos sonuna kadar yaklaşık 4.100 gönüllünün desteğiyle kule toplam 5 metre kaydırılacak. Sembolik olan bu insan gücü etabının ardından kalan 73 metrelik mesafe yıl sonuna kadar makinelerle tamamlanacak.

Kapsamlı koruma çalışmalarının ardından kalenin 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Hikiya Tekniği Nedir?

  • Tarihi binaları ve yapıları korumak için kullanılır.
  • Yapı sökülmez; krikolarla kaldırılıp tekerlek veya silindirlere yerleştirilir.
  • İnsan gücü veya halatlar yardımıyla yavaşça çekilerek yeni yerine taşınır.
  • Japonya'da yol genişletme veya deprem/restorasyon çalışmaları için tercih edilir.