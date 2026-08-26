360 tonluk kaleyi santim santim taşıdılar! 1800 kişi iplere asıldı, koca kale yerinden oynadı

Japonya'da asırlık bir gelenek, yüzlerce yıllık tarihi bir yapıyı geleceğe taşımak için yeniden hayat buldu. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların nefes kesen iş birliği, hem kültürel mirası koruma bilincini hem de ortak dayanışmanın gücünü gözler önüne seriyor.